Urania-Chefin: „Das Angebot ist digital nicht ersetzbar“

Der Urania-Verein „ Wilhelm Foerster“ ist seit fast 30 Jahren eine feste Größe in der Potsdamer Bildungslandschaft. Geschäftsführerin Karin Flegel über die aktuelle Lage.

Wie geht die Urania mit dem seit Montag geltenden allgemeinen Kontaktverbot um?

Karin Flegel: Die Situation trifft auch uns besonders hart. Wir vermittelten bislang Bildung, die den persönlichen Kontakt geradezu voraussetzt. Das mag in Zeiten der Digitalisierung altmodisch klingen, ist es aber ganz und gar nicht. Unser Leitsatz heißt nämlich: Bildung gemeinsam erleben. Unser Verein bietet Vorträge, Kurse, Führungen vor Ort und Bildungsexkursionen zu unterschiedlichsten Themen an, das ist digital nicht ersetzbar. Viele Veranstaltungen waren ausgebucht. Auch zum Thema Sterne und Weltraum gibt es genug Bücher und Informationen, Filme im Internet. Aber nichts kann das gemeinsame Erlebnis unter der Planetariums-Kuppel ersetzen, auch nicht VR-Brillen.

Aber sind das Internet und soziale Netzwerke nicht eine Alternative?

Genau genommen, können Sie jedes beliebige Thema am PC zu Hause recherchieren, nur um der Aneignung des Wissens willen muss niemand seinen Fuß vor die Tür setzen. Warum kommen die Menschen, darunter auch junge zu unseren Veranstaltungen? Man will den Referenten, die Referentin erleben, will Fragen stellen, diskutieren und Menschen treffen. Man kann auch Fremdsprachen alleine lernen, aber in Gesellschaft mit einer Tasse Tee, zusammen mit anderen Menschen ist es oft effektiver, macht einfach mehr Spaß.

Grundsätzlich wäre ein Bildungsbetrieb allein auf digitalem Weg aber doch möglich?

Um sich digital zu bewegen, braucht es Kenntnisse und Erfahrung mit Computern oder Smartphones. Wie soll man Kurse im Internet besuchen, wenn man nicht weiß, welche Programme es gibt, nicht einmal eine E-Mail senden kann? Ja, in unserer Gesellschaft sind noch immer viele ältere Menschen offline. Darum kümmern wir uns mit gut besuchten Kursen, die jetzt alle wegfallen.

Wie hält die Urania nun den Kontakt zu ihren Teilnehmern?

Wir sagen Exkursionen und Kurse persönlich und in der Regel per Telefon ab. Unser Plan ist es, Exkursionen nochmals in das kommende Halbjahresprogamm zu übernehmen. Kurse behalten in Hoffnung auf Fortsetzung ihre Gültigkeit. Wir versenden momentan das aus der Druckerei eingetroffene, in weiten Teilen sinnlos gewordene Aprilprogramm und das den Sommer betreffende Gartenlesungs-Programm mit einem Anschreiben. Generell kommunizieren wir über einen Newsletter und die Website, den Postweg und natürlich E-Mail. Das Büro ist besetzt, Telefonate, Fax und E-Mails sind möglich, von persönlichen Besuchen bitten wir abzusehen. Natürlich suchen auch wir nach Wegen, Bildungsangebote digital zu vermitteln. Da laufen Gespräche mit Kursleiterinnen und Kursleitern und die Suche nach geeigneten Programmen.

Telefonauskunft zum Sternenhimmel Aufgrund des temporären Veranstaltungsstopps im Urania-Planetarium bietet der Planetariumsleiter nun eine telefonische Beratung zum Thema Astronomie an. Interessierte können Fragen zum Weltall stellen oder sich über den aktuellen Sternenhimmel informieren. Das Planetarium ist erreichbar unter 0331/270.27.21. Die nächsten Termine sind am Dienstag und am Mittwoch jeweils von 10 bis 12 Uhr. Weitere Termine werden im Laufe der Woche bekannt gegeben. Online präsentiert das Planetarium aktuelle Bildungsangebote auf www.urania-planetarium.de, auf https://twitter.com/PlanetariumPots und https://www.facebook.com/urania.planetarium/ Unter dem Hashtag #Sternstunden sind viele Beiträge des Planetariums zu finden, die in den kommenden Wochen laufend aktualisiert werden.

Ist die aktuelle Situation für den Verein existenzgefährdend?

Wir mussten alle Vorträge und Exkursionen absagen, das ist insofern schlimm, weil wir die geleisteten Zahlungen an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zurückerstatten und auf unseren Vorleistungen zum Beispiel im Ausland sitzen bleiben. Für uns ist die Situation dramatisch, sie gefährdet die Grundlage für sieben Arbeitsplätze und überhaupt die Existenz eines historisch gewachsenen Bildungsträgers, der als Verein in Potsdam nächsten Frühling dreißig Jahre bestehen würde. Wir brauchen dringend Soforthilfe.

