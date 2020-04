Stadt startet Notfallfonds für Kultur und Sport

Potsdam

Die Stadt bringt den angekündigten Notfallfonds zur Soforthilfe für Kultur- und Sportinstitutionen an den Start, die durch die Corona-Pandemie und die zur Eindämmung angeordneten Maßnahmen existenzgefährdet sind.

Bewerbungen seien ab sofort bis zum 31. Mai möglich, heißt es in einer am Freitag herausgegebenen Mitteilung. Die Auszahlung steht unter dem Vorbehalt, das die Stadtverordneten dem Haushalt für 2020/21 zustimmen. Dieser Beschluss wird spätestens am 20. Mai erwartet.

Die Ankündigung des Notfallfonds, der zunächst mit 200.000 Euro ausgestattet werden soll, war eine erste Reaktion der Stadt auf Alarmmeldungen von Kultureinrichtungen und Sportvereinen, die ohne die Einnahmen aus Veranstaltungen bei gleichbleibenden Fixkosten etwa für Mieten und Personal in wirtschaftliche Not geraten.

Die Landeshauptstadt wolle mit diesem Fonds „einen Beitrag zum Erhalt dieser wichtigen Strukturen leisten“, heißt es in der Mitteilung: „Ziel ist dabei der Erhalt von Einrichtungen der Kultur und des Sports, die durch die Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Schieflage und in Liquiditätsengpässe geraten sind.“

Antragsberechtigt sind laut Stadt „gemeinnützige Einrichtungen der Kultur und des Sports, die ihren Sitz und maßgeblichen Zweck in Potsdam haben bzw. verfolgen, deren Strukturen durch die Corona-Krise nachweislich gefährdet sind und die bereits die übergeordneten Hilfsmaßnahmen des Bundes, des Landes Brandenburg und gegebenenfalls des Landessportbundes Brandenburg ausschöpfen“.

Zuwendungsfähig seien finanzielle Verpflichtungen als Beitrag zur Sicherstellung des Betriebs und zum Erhalt der Einrichtung und deren bestehender Strukturen, zum Beispiel Mietzahlungen, Betriebskosten. Pro Antragssteller könnten maximal 10.000 Euro zugewendet werden.

Von Volker Oelschläger