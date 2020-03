Corona: Stadt will zu Bürgerbegehren Rat vom Land

Potsdam

Die Stadt wendet sich nach Auskunft von Stadtpräsident Pete Heuer ( SPD) mit der dringenden Bitte um Prüfung und Handlungsempfehlungen zu zwei Themenkomplexen an die Kommunalaufsicht. Geklärt werden müsse, wie mit den Bürgerbegehren zum Klinikum und mit dem Doppelhaushalt verfahren wird. Beide Verfahren seien „unaufschiebbar“, so Heuer nach einer Krisensitzung des Stadtverordnete-Präsidiums am Dienstagabend.

Die Bürgerbegehren, die laut Kommunalverfassung zügig bearbeitet werden müssen, können mit Sitzungen der Stadtverordneten und möglichen Bürgerentscheiden Prozesse mit Menschenansammlungen erfordern, die im aktuellen Ausnahmezustand nicht möglich sind. Ähnlich verhält es sich beim Prozedere für den Doppelhaushalt 2020/21, der nach aktuellem Zeitplan im Mai in einer Sondersitzung eingebracht und im Juni in einer zweiten Sondersitzung verabschiedet werden soll.

Der Zeitplan basiert auf der Annahme, dass der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verhängte Ausnahmezustand am 19. April wieder aufgehoben werden. Kommt es nicht dazu, müssen Alternativen gefunden werden. Mit dem in seinem Volumen für Potsdam einmaligen Haushalt sollen unter anderem 200 Millionen Euro für Investitionen freigegeben werden.

Im Präsidium sei es einhelliges Ziel gewesen, alles daranzusetzen, um den Doppelhaushalt am 22. Juni verabschieden zu können.

In einem weiteren Punkt wurde laut Heuer vom Präsidium ein Prüfauftrag an den Digitalausschuss und die Verwaltung gestellt, bei dem es um eine digitale Fragestunde für die Stadtverordneten als Ersatz für die regulären Fragestunde zu Beginn einer jeden Stadtverordnetensitzung geht. Wie berichtet, ist der Sitzungsbetrieb zunächst bis zum 19. April ausgesetzt.

Mehr zu Stadtpolitik und Corona

>>> Politiker wollen auf Auseinandersetzungen verzichten

>>> Ältestenrat berät Plan B für Stadthaushalt

>>> Corona: Die wichtigsten Infos in Kürze

Von Volker Oelschläger