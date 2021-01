Potsdam

Die Situation in den beiden Potsdamer Kliniken mit Covid-Stationen ist angespannt. Das hat das Rathaus am Sonnabend mitgeteilt.

Aktuell würden 116 Personen auf den Intensivstationen im Klinikum Ernst von Bergmann und Alexianer St. Josefs Krankenhaus betreut, davon 23 intensivmedizinisch. Die Kapazitäten würden immer wieder erhöht, um die Versorgung zu gewährleisten.

Anzeige

Lesen Sie auch 75 Neu-Infektionen und ein Sterbefall

Nach der ruhigen Silvesternacht meldeten Polizei und Ordnungsamt auch für den 1. Januar eine ruhige Lage im Stadtgebiet, so das Rathaus.

Die Corona-Statistik zeige eine deutlich reduzierte Anzahl von Kontaktpersonen. Das liege vor allem an seit zwei Wochen ferienbedingt weitestgehend geschlossenen Kitas und Schulen.

Alle Schüler sind aus der Quarantäne

Alle Schüler seien aus der Quarantäne – insgesamt waren zu Beginn der Weihnachtsferien und der Schließzeiten in Kitas und Schulen 1.049 Kinder aus Potsdamer Kitas und Schulen in Quarantäne.

In der kommenden Woche bieten die Kitas in Potsdam nur einen Notbetrieb an (MAZ berichtete). 1.900 Anträge auf Notbetreuung für Krippe und Kindergarten seien bis 30. Dezember 2020 bewilligt worden, 1.200 Anträge für Kinder im Grundschulalter.

Lesen Sie auch Kita-Beirat kritisiert Schließungen

Insgesamt würden sonst in Potsdam in Krippe und Kindergarten 9.899 Kinder betreut, im Hort seien es 7.578 Kinder.

Impfzentrum startet am Dienstag

Das Impfzentrum in der Metropolishalle starte wie geplant am 5. Januar 2021, Termine erhalten die Betroffenen ab 4. Januar 2021 telefonisch bei der Hotline 116117. Bislang wurden etwa 3.300 Brandenburger geimpft.

Lesen Sie auch Wie bekommt man einen Impftermin?

Von Volker Oelschläger