Einesperrt wegen „DDR-Verrats“

Innenstadt

Zehn Tage teilte sich Lothar Aust (83) die Zelle im Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit in der Lindenstraße mit einem Schlagzeuger. Sie improvisierten. Der Schlagzeuger trommelte mit den Händen, Aust ein leidenschaftlicher Saxophonist, trompetete dazu in die hohlen Hände.

Im März 1962 war Aust wegen „versuchten Republikverrats“ zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte die Flucht in den Westen über den Damm der alten Stammbahn bei Kleinmachnow versucht. Die meiste Zeit verbrachte er im Haft-Arbeitslager in Jüterbog: „Das war wirklich hart“, sagt der Diplom-Chemiker. Nach acht Monaten wurde er gemeinsam mit anderen vorzeitig entlassen.

Anzeige

Lothar Aust ist einer von fünf ehemaligen Gefangenen der Lindenstraße, die ihre Erfahrungen in einem einmaligen Projekt gemeinsam mit der Kammerakademie und fünf Komponisten vertonten. Im Juni 2019 musizierten sie erstmals gemeinsam vor Publikum. Seit Dienstag kann die CD „Klänge hinter Mauern“ für acht Euro in der wieder eröffneten Gedenkstätte erworben werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Zeitzeugenprojekt –wie klingt Gefängnis?

Neu sind die dem Infektionsschutz geschuldeten verkürzten Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr und ein fester Rundgang durch die Ausstellung. Auf Veranstaltungen muss nach Angaben von Gedenkstättenleiterin Uta Gerlant einstweilen noch verzichtet werden. Absagen müsse sie deshalb die eigentlich vorgesehene erneute Aufführung der „Klänge hinter Mauern“ im Juni.

Umbau für den neuen Haupteingang zur Gedenkstätte. Quelle: Bernd Gartenschläger

Online übertragen werden soll hingegen ein Vortrag des Historikers Sebastian Stude, der in einem auf vier Jahre angelegten Forschungsprojekt alle seit 1952 in der Lindenstraße aufgelaufen Ermittlungsvorgänge und Akten der Staatssicherheit aufarbeitet. Zum Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni spricht Sebastian Stude über die damalige Situation in der Haftanstalt.

„Er kann sehr genau sagen, wer damals hier eingesessen hat“, sagt Uta Gerlant: „Es war sehr voll an diesem 17. Juni 1953 und in den Tagen danach.“ Arbeiterproteste hatte es in Potsdam unter anderem im Reichsbahn-Ausbesserungswerk (RAW) und im VEB Schwermaschinenbau „ Karl Marx“ in Babelsberg gegeben. Dort war der spätere Staats- und Parteichef und Erich Honecker als Agitator eingesetzt worden.

Das Untersuchungsgefängnis Lindenstraße wurde am 5. Dezember 1989 von Bürgerrechtlern besetzt. Heute beherbergt der weitläufige Gebäudekomplex eine Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewalt.

Lesen Sie auch: Mutige Potsdamer besetzen die Stasi-Zentrale

Aktuell ist der frühere Haupteingang eine Baustelle. Bis zum Sommer soll das einzige Haupttor als ständiger Eingang öffnen: „Wir wollen, dass der Geist der Offenheit noch deutlicher erfahrbar wird“, sagt Uta Gerlant: „Die Toröffnung wird auch zufällig vorbeikommenden einen direkten Blick in den ehemaligen Gefängnishof ermöglichen.“

Stadt und Land als Träger der Stiftung Lindenstraße finanzieren den Umbau mit insgesamt 100.000 Euro. Gerlant hofft, dass sich mit der neuen Eingangssituation die Besucherzahlen noch einmal deutlich erhöhen. Im vergangenen Jahr kamen nach ihren Angaben insgesamt 21.000 Gäste in die Gedenkstätte.

Lesen Sie auch: Wendebilder in der Gedenkstätte Lindenstraße

Von Volker Oelschläger