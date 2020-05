Tarifrückkehr im Potsdamer Bergmann-Klinikum – plötzlich doch finanzierbar?

Innenstadt

Die Stadtverordneten werden am Mittwoch mit großer Wahrscheinlichkeit die Tarifrückkehr für alle nicht ärztlichen Beschäftigten am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ zum 1. Juni beschließen. Dabei ist die Finanzierung noch weitgehend ungeklärt. Die jährlichen Kosten wurden vom Rathaus zuletzt auf Anfrage der Fraktion Die Andere mit etwa zwölf Millionen Euro jährlich beziffert. Noch vor kurzem hieß es, zusätzliche Zahlungen in dieser Größenordnung seien weder vom Klinikum noch von der Stadt als Gesellschafterin des Klinikums zu leisten.

Brigitte Meier ( SPD) als Sozialbeigeordnete und Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums hatte noch im Januar vor einer „Streichorgie“ bei freiwilligen Leistungen im Kultur-und Sozialbereich gewarnt. Mit ihrer Erklärung reagierte sie auf die mit jeweils 17.500 Unterschriften erfolgreichen Bürgerbegehren für eine Tarifrückkehr und eine bessere Personalausstattung des Klinikums, die am 6. Januar im Rathaus abgegeben worden sind.

Nach einem Appell der Initiatoren des Bündnisses „Gesunde Zukunft Potsdam“ und unter dem Eindruck der Corona-Krise haben sich die rot-grün-rote Rathaus-Kooperation sowie die Fraktion Die Andere im Bündnis mit den Stadtverordneten der Partei und vom BVB/Freie Wähler die Forderungen der Begehren mit mehreren Anträgen zu eigen gemacht, ohne dass die Finanzierung abschließend geklärt wäre.

Im Antrag von SPD, Grünen und Linken ist lediglich von einer „Prüfung der Höhe der notwendigen finanziellen Beteiligung der Landeshauptstadt die Rede“, deren Ergebnis im August vorgelegt werden soll. Grünen-Fraktionschefin Janny Armbruster sagte auf MAZ-Anfrage: „Das werden wir im Nachtragshaushalt erst aushandeln können.“ Richtig sei, dass die Tariflohnzahlungen „nicht zulasten von Kultur und Sozialem gehen“ dürften.

Jenny Pöller, als Fraktionsvorsitzende der Anderen sagte: „Wir gehen davon aus, dass die Krankenhausfinanzierung neu geregelt wird.“ Das Land müsse „dringend seine Zuschüsse erhöhen, der Bund muss dafür sorgen, dass medizinische Leistungen in auskömmlicher Höhe erstattet werden“. Über Rücklagen des Klinikums könne die Tarifrückkehr für 2020/21 finanziert werden: „Diese Zeit muss für einen Kassensturz im Klinikum genutzt werden“, so Pöller: „Falls es in die roten Zahlen gerät, bekennen wir uns zu unserem Krankenhaus und einem Zuschuss aus dem städtischen Haushalt.“

Eine Neuordnung der Krankenhausfinanzierung in Bund und Ländern hatte auch Potsdams Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) erst vor wenigen Tagen im MAZ-Interview angemahnt. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise verwies er dabei auf eine Diskussion, die in den Kommunen bundesweit geführt werde. Rathaussprecher Jan Brunzlow sagte auf MAZ-Anfrage, mit dem Beschluss zur sofortigen Tarif-Rückkehr würden ab sofort Mehrkosten entstehen, die bislang nicht geplant waren. Woher das Geld kommt, werde Bestandteil der anstehenden Diskussionen sein. Auch er verwies auf die aktuelle bundesweite Debatte: Es werde „Aufgabe des Bundes“ sein, die Krankenhausfinanzierung zu reformieren.

Das Klinikum ist nach Angaben von Sprecherin Theresa Decker „solide finanziert“. Ende 2019 hätten die Bankverbindlichkeiten bei rund 11,5 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote bei 46,4 Prozent gelegen. Die Rücklagen des Klinikums seien Ende 2019 auf 90 Millionen Euro gewachsen, so die Sprecherin. Wesentlicher Grund: „nicht ausgeschüttete Gewinne“. Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ hat den Tarifverbund der kommunalen Arbeitgeber 2006 verlassen. Die Differenz der Bezahlung zum öffentlichen Tarif variiert nicht nur nach Berufsgruppen, sondern auch nach Standorten: Im Klinikum selbst werden nichtärztliche Mitarbeiter nach jüngsten Angaben durchschnittlich 278 Euro unter Tarif bezahlt, im Medizinischen Versorgungszentrum Belzig bekommen sie 747 Euro unter Tarif. Konzernweit betreffen die Neuregelungen rund 2700 Mitarbeiter.

Das soll beschlossen werden Die Tarifrückkehr des Klinikums zum 1. Juni ist eine von mehreren Entscheidungen zum Potsdamer Gesundheitskonzern, die am Mittwoch getroffen werden sollen. Zweiter wesentlicher Aspekt ist analog zur Forderung des Bürgerbegehrens eine bessere Personalausstattung mit der entsprechenden Finanzierung. Alle Mitarbeiter in Potsdam sollen laut Kooperation einmalig eine Einsatzprämie von je 500 Euro für die Corona-Krise bekommen. Finanziert werden die insgesamt 900.000 Euro über Rücklagen der Stadt. Hinzu kommt im Antrag der Kooperation eine Evaluierung der Mitarbeiterzufriedenheit. Kosten laut früherer Klinikums-Spitze: bis zu 1,9 Millionen Euro.

