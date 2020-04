Weitere Verspätung für den Kita-Navigator

Potsdam

Der seit Jahren geforderte Kita-Navigator für die leichtere Online-Suche nach freien Kita-Plätzen ist von der Stadt erneut aufgeschoben worden. Nach dem laut Rathaus „letzten Planungsstand“ vom Januar 2020 sollte das Portal „Ende 2021 in Betrieb genommen werden“.

Wegen des IT-Blackouts im Rathaus zum Jahresbeginn und „der aktuell herausfordernden Lage“ im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werde es jedoch „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ zu einer erneuten Verzögerung kommen, schreibt die Verwaltung auf Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke): „Eine Anpassung der anvisierten Zeitschiene“ sei „in Erarbeitung“.

Über die Einführung eines Kita-Navigators nach dem Vorbild anderer Städte wie Düsseldorf, Paderborn, Siegen und seit dem Herbst 2019 auch Berlin wird in Potsdam bereits seit vier Jahren diskutiert.

Mit dem Kita-Navigator soll laut Verwaltung die Suche nach einem geeigneten Kita-Platz für die Eltern erleichtert werden, die Kitaplatzvergabe soll elektronisch abgewickelt, die Daten- und Informationsgrundlagen für Verwaltung, Kita-Träger und Eltern sollen verbessert werden.

Neben einer Verkürzung der Bearbeitungszeiten wird auch die „Erfassung von Mehrfachanmeldungen“ und deren „Lösung im Verfahren“ als Effekt benannt.

Noch immer ist es in der Landeshauptstadt so, dass Eltern Kitas einzeln nach freien Plätzen abfragen müssen. Kompliziert wird die Situation durch immer noch mögliche zeitgleiche Platzreservierungen für ein Kind bei mehreren Kitas.

Offenkundig wird das Potsdamer Systemversagen, wenn Eltern, wie zuletzt im Februar geschehen, schon nachts vor der Kita campieren, um am Morgen einen der letzten freien Plätze zu ergattern.

Erstmals war ein Kita-Navigator für Potsdam binnen zwei Jahren im Frühjahr 2016 angekündigt worden. 2018 gab der damalige Sozialbeigeordnete Mike Schubert ( SPD) bekannt, die Fachplanung sei „abgeschlossen“, nun gehe es an die „Vergabe der technischen Umsetzung“. Ziel war damals das Jahr 2019.

Doch dann gab es eine Unterbrechung. Auf Nachfrage von Sascha Krämer schreibt die Stadt nun: „Der im Sommer 2018 erarbeitete Stand musste aufgrund von Priorisierungen, unter Beachtung der Ressourcen ruhen. Erst mit Beginn des Jahres 2019 konnte das Projekt fortgeführt werden.“

Abgeschlossen sind nach Mitteilung der Stadt mittlerweile die „Anforderungserhebung“, also die Erkundung der Erwartungen an das System, und die „Markterkundung“ mit dem „Kennenlernen von Systemen in anderen Städten“.

Als weitere Schritte stünden nun die „Anbieterbefragungen“, die „Abstimmung mit den freien Trägern und dem Kreiselternbeirat“ sowie „darauf aufbauend die Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens“ an.

Von Volker Oelschläger