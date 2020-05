Stadt antwortet nichtöffentlich zum Klinikum

Innenstadt

Der 35 Fragen umfassende Katalog von CDU, FDP und Bürgerbündnis an Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) zur Corona-Krise am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ soll zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 13. Mai beantwortet werden. Das hat Rathaussprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Die Fragen, in denen es auch um sein persönliches Agieren geht, waren dem OB kurz vor dem außerordentlichen Sitzung des Hauptausschuss vom 18. April zugestellt worden und sollten auf der Sitzung am 22. April abgearbeitet werden.

An diesem Abend, an dem es um die Zukunft der Klinikums-Geschäftsführung ging, gab es laut Brunzlow aus Zeitgründen „keine Möglichkeit mehr, die Fragen zu beantworten“, es sei „auch nicht mehr verlangt“ worden. Er kündigte an, dass die Antworten mit dem Protokoll des nicht öffentlichen Teils zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses schriftlich ausgereicht würden.

CDU-Fraktionschef Götz Friederich nannte es gegenüber MAZ „bedenklich“, dass die Stadt die Fragen zur Geschäftsführung des Klinikums „öffentlich diskutiert, zugleich aber die Fragen nach ihrer eigenen Rolle nur nicht öffentlich beantwortet“.

Von Volker Oelschläger