Einheitsfeier in Potsdam weiter unklar

Erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung könnte das Bürgerfest zum Jahrestag abgesagt werden. Austragungsort der Feier zum 30. Jubiläum mit bis zu 500.000 erwarteten Gästen wäre Potsdam. Doch wegen der Corona-Krise kann die federführende Brandenburger Staatskanzlei noch immer nicht sagen, ob die Feier stattfindet oder wann eine Entscheidung zu erwarten ist.

„Selbstverständlich gehört auch eine Absage unter den gegebenen Bedingungen zu den Überlegungen“, sagte Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels am Freitagnachmittag auf MAZ-Anfrage: „Eine Entscheidung darüber wird unter Betrachtung der Lageentwicklung in den kommenden Wochen getroffen.“ Eine fast wortgleiche Auskunft hatte er auf MAZ-Anfrage bereits Anfang April gegeben.

„Detaillierte Überlegungen zu Alternativen im Falle einer notwendigen Absage“ gebe es nicht, so Engels: „Die Frage, ob große Veranstaltungen im Spätsommer/Herbst 2020 stattfinden können, stellt sich nicht nur für unser Einheitsfest, sondern stellt sich bundesweit. So zum Beispiel für das Oktoberfest in München.“

Müller (Linke): „Absage wäre konsequent“

Auch die Bundesregierung beschäftigt sich mit einer möglichen Absage. Der Potsdamer Bundestagsabgeordneten Norbert Müller (Linke) hatte angefragt, ob das stattfinde bzw. wann mit einer Entscheidung zu rechnen sei. Die Antwort: „Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. Derzeit ist nicht absehbar, wann mit einer diesbezüglichen Entscheidung zu rechnen ist.“

Müller erklärte dazu: „Ich verstehe nicht, warum sich Bundes- und Landesregierung hier ausschweigen. Es braucht hier endlich Klarheit! Es gibt derzeit wirklich andere Prioritäten als die Planung für ein Mega-Event von über 500.000 Menschen aufrecht zu erhalten. Eine frühzeitige Absage wäre nur konsequent.“

Das Fest der deutschen Einheit sollte nach 2005 zum zweiten Mal in Potsdam stattfinden und vom Land Brandenburg ausgerichtet werden. Ein Novum wäre die Fusion mit dem traditionellen Potsdamer Stadtwerkefest, das dafür erstmals auf das erste Oktoberwochenende verlegt werden sollte.

Von Volker Oelschläger