Begehren zum Klinikum laufen weiter

Die Initiatoren des doppelten Bürgerbegehrens zum Klinikum „ Ernst von Bergmann“ halten trotz eines ähnlichen Antrages der rot-grün-roten Rathauskooperation an ihren Forderungen fest. Das hat Jörg Kwapis vom Bündnis „Gesunde Zukunft Potsdam“ am Mittwoch auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

„Der Antrag nimmt die Anliegen der Bürgerbegehren dem Sinn nach auf, sagte Kwapis: „Das ist sehr gut und geht in die richtige Richtung. Da er die Bürgerbegehren nicht wortgleich übernimmt, laufen sie vermutlich weiter.“

Wie berichtet, wollen SPD, Grüne und Linke einen Dringlichkeitsantrag in die Haushaltsdebatte einbringen, nach dem alle Unternehmen der Klinikums-Gruppe mit der Stadt als alleinigem Gesellschafter zum 1. Juni in die tarifbindende Mitgliedschaft des Verbandes kommunaler Arbeitgeber zurück kehren sollen.

Für Tochterunternehmen mit weiteren Gesellschaftern, etwa den Kommunen Bad Belzig, Brandenburg oder Forst ( Lausitz), sollen entsprechende Verhandlungen aufgenommen werden.

Weitere Passagen betreffen eine deutliche personelle Verbesserung, eine Evaluation der Mitarbeiter-Zufriedenheit, sowie die einmalige Zahlung einer Corona-Einsatzprämie von 500 Euro je Mitarbeiter, die von der Stadt laut Antrag mit einem Gesamtzuschuss von 900.000 Euro finanziert werden soll.

Der Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/21 wird am Mittwoch nachmittag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und soll bereits am 6. Mai beschlossen werden.

Trotz dieser äußerst knappen Terminsetzung und der mit dem Antrag geplanten zusätzlichen Beanspruchung von städtischen Finanzmitteln ließe sich der Antrag der Kooperation in das Prozedere eintakten: „Aus unserer Sicht ist der Zeitplan dadurch nicht gefährdet“, sagte Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage nach Rücksprache bei der Kämmerei.

Die Bürgerbegehren für eine Bezahlung des nichtärztlichen Personals im Gesamt-Konzern nach Tarif ab dem 1. Juni und für bessere Arbeitsbedingungen befinden sich seit geraumer Zeit zur rechtlichen Prüfung im Innenministerium.

Das Bündnis „Gesunde Zukunft Potsdam“ hatte erst vor wenigen Tagen an die Stadtverordneten appelliert, das Verfahren abzukürzen und den Forderungen im Wortlaut zuzustimmen.

„Wir können jedenfalls die Bürgerbegehren nicht zurückziehen, da dort je 17.500 Wahlberechtigte unterschrieben haben“, sagte Kwapis am Mittwoch: „Deren Anliegen vertreten wir als Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens. Es wäre cleverer von der Rathaus-Kooperation gewesen, den Text der Bürgerbegehren wortgleich zu übernehmen.“

Die Kooperations-Fraktionen von SPD, Grünen und Linken wollen ihren Antrag am Donnerstag um 12 Uhr in einem Pressegespräch vor dem Klinikum der Öffentlichkeit vorstellen.

Die Führung des Potsdamer Klinikums ist in der Corona-Krise massiv in die Kritik geraten.

