Corona-Krise in Potsdam: Hans-Otto-Theater geht in die Kurzarbeit

Das Hans-Otto-Theater als größte Potsdamer Kultureinrichtung schickt das Gros seiner Mitarbeiter nach dem Corona geschuldeten Abbruch der Spielzeit in Kurzarbeit. Das hat Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Dienstag im Kulturausschuss bekannt gegeben. Zeitgleich bereiten mit dem Naturkunde- und dem Potsdam-Museum die ersten kommunalen Kultureinrichtungen ihre Wiedereröffnung vor.

Dass das Potsdam-Museum im Gegenteil zum benachbarten Museum Barberini noch keinen Eröffnungstermin hat, begründete Aubel auf Nachfrage von CDU-Fraktionschefin Anna Lüdcke mit seiner organisatorischen Verankerung in der Gesamtverwaltung.

Andere Bereiche würden in Vorbereitung auf Publikumskontakt bevorzugt abgearbeitet: Bisher seien die Museen, „weil nicht systemrelevant, am Ende der Kette“, so die Beigeordnete. Sie hoffe noch im Laufe der Woche auf Informationen zum Eröffungstermin.

Laut Museums-Fachbereichsleiterin Birgit-Katharine Seemann wird das Potsdam-Museum zunächst nur die mit großem Publikumszuspruch angelaufene Sonderausstellung zu Karl Hagemeister öffnen, während die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte zu bleibt.

Die Sonderausstellung werde „in jedem Fall verlängert“, so Seemann. Gespräche mit Leihgebern liefen bereits.

Die Resonanz auf das von der Stadt aufgelegte Notfallprogramm mit zunächst 200.000 Euro für gefährdete Kultur- und Sporteinrichtungen ist laut Aubel enorm. Über die Verteilung werde erst nach Ablauf der Antragsfrist zum Monatsende entschieden, so die Beigeordnete auf Anfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke).

Unter den Interessenten seien auch Einrichtungen, die bisher nicht gefördert worden seien. Sie nannte etwa den Pfingstberg-Förderverein und das Thalia-Kino im Kultur-, sowie private Schwimmschulen im Sportbereich.

In Reserve gehalten würden 500.000 Euro, die ab 2020 als jährlicher Betrag zusätzlich für Kultur bereit gestellt werden sollen. Geprüft werde ein Programm zur teilweisen Kompensation von Einnahmeausfällen bei Honorarkräften im Kulturbereich, aber auch an der Musik- und der Volkshochschule.

Von Volker Oelschläger