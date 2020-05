Potsdam

Massive Kritik an der Kommunikationspolitik von Pete Heuer ( SPD), dem Vorsitzenden der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, äußert der Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke).

Mit seinem an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder veröffentlichten Forderungskatalog zu einem Ende der Corona-Maßnahmen überschreite Heuer „seinen Aufgabenbereich bei weitem“, so Scharfenberg, der gegenüber MAZ von „ Amtsanmaßung“ sprach.

„So etwas habe ich meinen in meinen 30 Jahren als Stadtverordneter noch nicht erlebt“, sagte Scharfenberg, der nach langjähriger Arbeit als Fraktionsvorsitzender der Linken seit der letzten Kommunalwahl als einfacher Stadtverordneter in die zweite Reihe wechselte.

Heuer habe in seiner Funktion als Vorsitzender eine „Geschäftsleitungsbefugnis“ für die Stadtverordnetenversammlung: „Aber er ist doch nicht der Außenminister von Potsdam.“

Hans-Jürgen Scharfenberg ist langjähriges Mitglied der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Linke

Aufgabe des Vorsitzenden sei die Leitung und die Koordination der Stadtverordnetenversammlung. In dieser Funktion stehe es ihm aber „nicht zu, sich mit amtlichen Schreiben an die Bundeskanzlerin oder an die Ministerpräsidenten zu wenden“.

Scharfenberg verbindet seine Kritik mit dem Hinweis, das ein Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung gewählt werde: „Er kann aber auch wieder abgewählt werden.“

Pete Heuer wies die Vorwürfe auf MAZ-Anfrage zurück: „Ich bin verwundert, da sich ständig Parlamentsvorsitzende zu Sachverhalten äußern. Hier liegen die Zuständigkeiten außerhalb der Kommune und der Stadtverordnetenversammlung und beziehen sich auf Bundes- bzw. Landesthemen, die die aktuellen Beschränkungen der Freiheitsrechte der Bürger betreffen und stark diskutiert werden.“

Dazu, so Heuer, „sollte auch der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung einen persönlichen Standpunkt haben, seine Sorgen und Ideen kommunizieren dürfen“.

Es handle sich „bei dem in Ich-Form verfassten Schreiben ausdrücklich um meine Position, ich agiere nicht parteipolitisch, sondern nehme auf Verfahren der Exekutive Bezug“. Gerne werde er das „zukünftig noch deutlicher kenntlich“ machen.

In der Corona-Krise hat sich Heuer als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung bisher zweimal mit Appellen an die Landes- und Bundespolitik geäußert. Ein erstes Mal meldete er sich Ende März mit einem Aufruf an die Bildungsminister der Bundesländer zu Wort, in dem er Überlegungen zur Verschiebung der Osterferien äußerte.

Am Wochenende forderte Heuer in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder einen „Paradigmenwechsel der Eindämmungsverordnungen“.

Von Volker Oelschläger