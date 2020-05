Corona: Oratorienchor Potsdam singt online

Sanssouci

Der Oratorienchor Potsdam wechselt ins Internet. Das zum 9. Mai angekündigte Konzert „In Terra Pax“ mit Werken von Knut Nystedt, Frank Martin und Johann Sebastian Bach in der Friedenskirche zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs musste abgesagt werden, soll aber in veränderter Form ab 10. Mai über die Homepage, den Youtube-Kanal und die Facebook-Seite des Oratorienchores abrufbar sein. Das haben die Veranstalter in einer Rundmail an die Freundinnen und Freunde des Oratorienchores mitgeteilt.

Die letzte reguläre Chorprobe für das Konzert fand demnach am 9. März statt. Zwar werde derzeit fieberhaft an einer Software-Lösung gearbeitet, die eine professionelle Chorprobenarbeit via Internet ermöglichen sollen, noch stehe diese aber nicht zur Verfügung. Ersatzweise habe sich der Chor dazu entschlossen, zumindest eines der für den 9. Mai vorgesehenen Werke digital aufzuführen. An den Vorbereitungen zur Aufnahme von Bachs „Ratswahlkantate“ werde derzeit gearbeitet.

Kantor Johannes Lang habe sich dafür als Korrepetitor an die Orgel gesetzt, jede der vier Stimmgruppen einzeln eingesungen und das Ergebnis den Sängerinnen und Sängern per Mail zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Stimmgruppen proben per Video-Schalte, so die Rundmail: „Wir geben unser Bestes und sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis.“ Neben dem Chor beteiligen sich auch die Solistinnen und Solisten des Konzerts an der Aufnahme der Bach-Kantate. Das Neue Kammerorchester Potsdam hingegen müsse leider von Kantor Lang an der Orgel ersetzt werden.

Der Oratorienchor hoffe, dem Publikum „mit dieser unkonventionellen und für uns alle völlig neuen Erfahrung einen kleinen musikalische Trost für diese sehr schmerzende Konzertabsage bieten zu können“. Das diesjähriges Herbstkonzert sei für den 21. November geplant, auf dem Programm steht dann Rossinis „Petite Messe Solennelle“. In der Rundmail heißt es dazu: „Wollen wir inständig hoffen, dass wir uns dann alle wieder wie gewohnt in der Potsdamer Friedenskirche zum Musizieren versammeln können. Passen Sie gut auf sich auf!“

In seiner Rundmail wirbt der Oratorienchor für Spenden zur Förderung einer Software „Digital Stage“, die es größeren Musik- und Theaterensembles erlaube, verteilt von zu Hause aus und mit handelsüblicher Technik über das Internet zu proben und sogar live auf einer digitalen Bühne gemeinsam vor einem zugeschalteten Publikum aufzutreten. Entwickelt werde die „Digital Stage“ von dem dem Berliner „ Radialsystem V“ assoziierten Institut für künstlerische Forschung.

