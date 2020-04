Seebrücke: Kreativer Protest mit virtueller Menschenkette

Innenstadt

Nach der Absage einer für Ostersonntag in der Potsdamer Innenstadt geplanten Menschenkette durch die Behörden rufen die Anmelder zu kreativem Protest auf. Wie berichtet, hatte das Verwaltungsgericht das Verbot der Kundgebung auf Basis der Eindämmungsverordnung am Donnerstag per Eilentscheidung bestätigt.

Am Karfreitag haben die Anmelder von der „Initiative Seebrücke“ den Verzicht auf „zentrale Aktionen“ bekannt gegeben und ersatzweise zu dezentralen Aktionen aufgerufen: „Wir vertrauen darauf, dass viele Potsdamer am kommenden Sonntag und in der darauffolgenden Woche mit vielen kreativen und dezentralen Aktionen von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen.“

Alle seien aufgerufen, die Osterspaziergänge zu nutzen, um Fotos von sich selbst und eigenen Protest-Schildern zu machen, so als ob man in einer Menschenkette stünde, so die „ Seebrücke“: „Die Fotos werden aneinandergereiht und verbunden mit den schon fertigen Redebeiträgen zu einem Video zusammengeschnitten, was schließlich eine lange, bunte Menschenkette abbildet.“

Die Landesregierung dürfe „nicht in Ruhe gelassen werden“. Die Initiatoren fordern ein „Sofortprogramm zur Aufnahme der Menschen in den EU-Elendslager. Alle hiesigen Sammelunterkünfte und besonders die Erstaufnahmen für geflüchtete Menschen müssen aufgelöst werden“.

Die „ Seebrücke“ äußerte zugleich scharfe Kritik an der Arbeit der Behörden, denen sie eine „Zersetzung des Rechtsstaats“ vorwirft: Verwaltungsgericht und Polizei hätten sich „keinerlei Mühe gemacht, eine Abwägung zwischen Grundrecht der Versammlungsfreiheit und der Verordnung zum Infektionsschutz vorzunehmen.“

„Noch nie“, so die „ Seebrücke“, sei eine Versammlung „derart umfassend mit Vorsichtsmaßnahmen geplant“ worden: „Jede Einkaufsschlange, jedes Meeting in der Arbeitswelt und jede Polizeistreife nehmen nicht annähernd den Infektionsschutz wahr, wie wir ihn durch viele Maßnahmen gewährleistet hätten.“

Von Volker Oelschläger