Corona: Gestrandet in Marokko

Potsdam

In einer beispiellosen Rückholaktion des Auswärtigen Amtes wurden seit dem Ausbruch der Corona-Krise mehr als 240.000 Bundesbürger aus der ganzen Welt nach Deutschland zurück gebracht. Doch noch immer gibt es weltweit Deutsche, die auf eine Chance zur Heimkehr warten. Wie viele Potsdamer darunter sind, ist schwer zu ermitteln. Mit zwei von ihnen hat die MAZ gesprochen.

Sven Herzog (53), Sänger der Alternativrockband Zirkus Zirkus und Fahrer bei einem Potsdamer Catering-Unternehmen, war mit seiner Lebensgefährtin und ihrem gemeinsamen Kleinkind zum Jahresurlaub in Marokko, als kurz vor der geplanten Heimreise die ersten Alarmmeldungen kamen. Die Fähre für die Rückfahrt ab Tanger war zum 23. März gebucht. Doch am 15. März wurden die Landesgrenzen geschlossen, der Flug- und Fährverkehr eingestellt.

Sven Herzog mit Hündin Vara in Marokko. Quelle: Privat

Über die Internetseite der deutschen Botschaft konnten sie einen Rückflug ab Agadir buchen, einer Hafenstadt im Süden des Landes. Die Mitnahme der Hündin Vara, einer Mischlingsdame, sei kein Problem, habe ihm ein Mitarbeiter der Botschaft auf Nachfrage gesagt, sagt Herzog. Am Ticketcenter im Flughafen sei das Tier dann aber doch zum Problem geworden. Die Mitnahme sei nur mit einer Box im Frachtraum möglich. Eine Box gab es nicht. Er blieb mit der Hündin am Boden und hoffte auf eine andere Möglichkeit der Heimreise.

MAZ-Mitarbeiterin Pia Fernahl (26) war zu einem Geburtstagsbesuch bei ihrer Mutter, die vor zwei Jahren nach Panama ausgewandert war, in einem kleinen Ort sechs Stunden Fahrt von der Hauptstadt entfernt. Am 15. März wollte sie zurückfliegen: „Leider war das der Tag, an dem der Präsident ein 30-tägiges Flugverbot nach Europa ausgesprochen hat.“ Seitdem sitze sie dort fest.

Seitens der Botschaft habe es zunächst geheißen, man solle „selbstständig nach einer Rückreisemöglichkeit gucken.“ Das aber erwies sich als unmöglich: „In derselben Woche hat die Bundesregierung Rückholflüge angekündigt.“ Panama habe allerdings nicht auf der Liste gestanden.

Sven Herzog sitzt mit Hündin Vara auf einem Campingplatz in Mirleft am Atlantik unweit von Agadir fest: „Es gibt Fähren, die fahren von Marokko nach Europa.“ Ihm gelang es, zum 28. April eine Fahrt von Tanger nach Genua zu kaufen. Doch vergangene Woche kam mit Verweis auf die Behörden die Nachricht von einer Umbuchung auf den 5. Mai.

Nach Tanger sind es gut 1000 Kilometer, und das ist das nächste Problem. „Im Ort darf ich mich frei bewegen“, sagt Sven Herzog. Doch für das Verlassen des Ortes brauche er eine Genehmigung: „Zum 28. April hatte ich sie, aber nach der Absage war die Genehmigung natürlich ungültig.“

Pia Fernahl in Panama bekam zum 22. März von der Deutschen Botschaft die Nachricht, dass nun doch Flüge geplant seien: „Man solle sich nach Panama Stadt in ein Hotel begeben, allerdings wurde nicht veröffentlicht, wann diese Flüge stattfinden sollen. Ein Hotel für 60 Dollar pro Nacht auf unbestimmte Zeit konnte ich mir nicht leisten.“

Sie wartete im Ort ihrer Mutter auf den Termin, „um mich dann zum Flughafen fahren lassen“. Am 24. März jedoch wurde die Quarantäne ausgerufen. Als sie davon erfuhr, bestand keine Chance mehr, die Flüge am 25. oder 26. März zu erreichen. Die Botschaft habe erst am 27. März auf ihren Hilferuf reagiert, „viel zu spät“, sagt Pia Fernahl.

Aus Marokko seien seit Beginn der Rückholaktion rund 6000 Reisende nach Deutschland gebracht worden, heißt es auf MAZ-Anfrage im Auswärtigen Amt. Flüge und Fährverbindungen seien „nur noch in seltenen Ausnahmen möglich“. Am 21. April seien 30 Camper per Fähre über Tanger abgereist, am Dienstag sollte es einen polnischen Sonderflug mit 60 deutschen Staatsbürgern geben.

Auch zwei Bayern aus Mirleft waren am 21. April auf der Fähre. Auf dem Zeltplatz gebe es auch Leute, die die Zeit aussitzen, sagt Sven Herzog. Doch er will raus, „zu meiner Familie“. Und er fragt: „Wie kann es sein, dass die Fähren fahren und sie die Leute nicht rauf lassen? Was gibt es für einen Grund, die Leute so zu behandeln?“

Pia Fernahl hat über Kontakte ihres Vaters in Berlin erfahren, dass nun doch noch ein Rückholflug für die verbliebenen Europäer in Panama geplant sei: „Leider dauert die Planungsphase nun schon seit dem 15. April.“ Insgesamt seien wohl noch mindestens 20 Deutsche in Panama, sagt sie: „Aber direkt hier auf dem Land sitzt, soweit ich weiß, niemand.“

Die Anzahl der ausreisewilligen Deutschen in Marokko wird nach Informationen aus dem Auswärtigen Amt auf eine „mittlere bis hohe dreistellige Zahl“ geschätzt. Direkten Einfluss auf die Besetzung der Fähren habe die Botschaft nicht: „Verhandlungen über Anlande- und Fährgenehmigungen erfolgen üblicherweise unmittelbar zwischen den Reedereien und den örtlichen Behörden.“

Von Volker Oelschläger