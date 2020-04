Menschenkette: OB Schubert fordert Kreativität

Innenstadt

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bezieht Position im Streit um die für Ostersonntag angekündigte Kundgebung der Initiative Seebrücke in der Potsdamer Innenstadt: „Ich hoffe, dass die Initiatoren einen kreativen Umgang finden, um dem inhaltlichen Anliegen Ausdruck zu verleihen“, erklärte er am Mittwochabend auf MAZ-Anfrage: „Die Möglichkeit der Meinungsäußerung muss gewahrt bleiben.“

Sein Sprecher Jan Brunzlow sagte zur Frage nach einer möglichen Beteiligung durch Mitarbeiter der Verwaltung, die Stadt sei „weder Veranstalter noch Genehmigungsbehörde“: „Wir werden uns auch nicht aktiv an der Kundgebung beteiligen.“ Kreative und künstlerische Aktionen aber seien „bei Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen möglich, wenn sie der Eindämmungsverordnung des Landes entsprechen“, so Brunzlow.

Das Anliegen der Veranstalter unterstütze die Forderungen der Stadtverordnetenversammlung, des Oberbürgermeisters und des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“, aus Seenot gerettete Geflüchtete zusätzlich aufzunehmen und „auch in dieser Zeit die humanitäre Hilfe fortzusetzen“, sagte der Sprecher.

Wie berichtet, ruft die „ Seebrücke“ für Ostersonntag um 15 Uhr zur Bildung einer Menschenkette vom Rathaus bis zum Landtag auf, um für die Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland zu demonstrieren. Die Initiatoren verweisen in ihrem Aufruf auch auf die Aktivitäten der Landeshauptstadt im Rahmen der Städte-Initiative „Sichere Häfen“ zur Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen. OB Schubert ist der Sprecher dieses Städte-Bündnisses.

Die Polizeidirektion West-Brandenburg hat die Kundgebung am Dienstagabend mit Verweis auf die wegen Corona erlassene Eindämmungsverordnung untersagt, obwohl die Anmelder wegen des Infektionsschutzes schon zuvor ein umfangreiches Maßnahmenpaket angekündigt hatten: Dazu zählt ein Mindestabstand von drei Metern zwischen den Teilnehmern, die Pflicht zur Verwendung von Atemschutzmasken, die Farb-Markierung der Stellplätze und die zeitversetzte Anreise der Teilnehmer.

„Unsere Sicherheitsmaßnahmen übertreffen jede Einkaufsschlange vor einem Baumarkt“, erklärte die Seebrücke am Mittwoch in einer Presseerklärung. Die Polizei sieht gleichwohl keinen Verhandlungsspielraum. Versammlungen seien laut Eindämmungsverordnung „per se“ verboten, sagte Polizeidirektor Endro Schuster am Mittwoch zur MAZ.

Am Mittwochnachmittag hatten die Anmelder bekannt gegeben, dass sie ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit per Eilantrag beim Verwaltungsgericht durchsetzen wollen. Unterstützt werden sie nach eigenen Angaben von mindestens zehn Institutionen und Organisationen, darunter auch dem Migrantenbeirat der Landeshauptstadt und dem Flüchtlingsrat Brandenburg.

Unterstützung käme auch von Politikern aus den Reihen der Linken, SPD, Grünen und Anderen. Vertreter mehrerer Parteien hatten am Mittwoch gegenüber MAZ Kritik unter anderem wegen eines Eingriffs in das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geübt. Mehrere Landtags- und Bundestagsabgeordnete haben sich laut Seebrücke für Sonntag als parlamentarische Beobachter angeboten.

Die Rathausspitze versicherte am Mittwochabend, mit Blick auf die katastrophale Situation in den griechischen Aufnahmelagern bestehe das Angebot der Landeshauptstadt weiter, in einem ersten Schritt fünf unbegleitete Minderjährige aus Griechenland aufzunehmen.

OB Schubert kommentierte die Ankündigung des Bundes-Innenministeriums vom Dienstag, zunächst 50 Kinder aus griechischen Lagern aufzunehmen, gegenüber MAZ mit der Zusicherung: „Wir stehen zu unserem Angebot, die Kinder in Potsdam aufzunehmen. Die Zusage des Bundes ist ein erster richtiger Schritt. Diese konkrete Hilfe aber darf nicht auf 50 Kinder beschränkt bleiben.“

Von Volker Oelschläger