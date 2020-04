Corona: Tourismusverband fordert Lockerung der Auflagen

Potsdam

Eine Lockerung der Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fordert der Tourismusverband Potsdam. Unsicherheiten und strikte Verordnungen gefährdeten die Tourismusbranche in Potsdam, heißt es in einer am Dienstag herausgegebenen Mitteilung.

Der Tourismusverband Potsdam warne davor, weiter auf dem Betreibungsverbot im Tourismus und der Gastronomie auch nach dem 19. April zu bestehen: „Selbstverständlich verstehen wir, dass die Politik sich bemüht, die Menschen vor dem Corona-Virus zu schützen“, sagt der Vorsitzende Mario Gericke.

Doch sei es „ohne Probleme möglich, unter Sicherheitsauflagen die Betriebe wieder zu öffnen“. Die aktuellen Empfehlungen von EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen, Sommerurlaube erst im Spätsommer zu buchen, seien „nicht hilfreich“ und führten zu Unsicherheiten und weiteren Stornierungen.

Schon jetzt kämpften die Betriebe ums Überleben. „Wie immer sind zuerst die Kleineren existentiell betroffen“, so Gericke. Ein Hotel, das pro Monat 15.000 bis 20.000 Euro Fixkosten hat, sei zwingend auf Übernachtungen angewiesen: „Da rettet auch keine Soforthilfe vor der Insolvenz, sondern nur eine gute Saison, die Anfang Mai beginnen muss!“

Auch hingen an einem solchen Hotel weitere Unternehmen und Mitarbeiter, die in keiner Weise durch einmalige Zahlungen des Landes Brandenburg gerettet werden könnten. Die großen, internationalen Hotelketten seien „wahrscheinlich davon weniger betroffen, da hier meistens andere Finanziers involviert“ seien, so der Vorsitzende.

Die Großen blieben am Ende übrig, während die Kleinen pleite seien: „Es trifft vor allem die kleinen Unternehmen in den Kommunen und im Land unverhältnismäßig hart.“

Die Tourismusbranche sei „angesichts der Anzahl von Infizierten erstaunt ob der Maßnahmen, Verordnungen und Strafen“. Es gebe Möglichkeiten, den direkten Kontakt mit den Gästen zu vermeiden, und dennoch touristische Angebote wieder aufzunehmen, sagt Gericke: „Dies würde einen Kahlschlag in der Branche vermeiden helfen.“

