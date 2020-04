Corona: Das versteckte Materiallager für Brandenburgs Ärzte

Potsdam

Blickdichte Zäune und Sicherheitsmänner am Eingang schützen diese Lagerhalle im Potsdamer Umland. Der genaue Ort soll geheim bleiben, weil man Diebstahl fürchtet.

In der rund 500 Quadratmeter großen Halle liegen an diesem Montagmorgen Schutzmasken im Wert von mehreren hunderttausend Euro für Brandenburgs Kassenärzte bereit. Innerhalb von 24 Stunden sollen sie mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes an über 3000 Arztpraxen im ganzen Land verteilt werden.

DRK-Mitarbeiter schaffen Kisten in Transporter. Darin sind Mülltüten – jedes Päckchen ist für einen Arzt. Quelle: Friedrich Bungert

Weitere Lieferung wird erwartet, um über Ostern zu kommen

25 Transporter des DRK stehen bereit. Je zwei Mann mit Gesichtsmasken sitzen an Bord und warten, dass auch ihr Fahrzeug beladen wird. Holger Rostek, der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) hält eine blaue Mülltüte hoch.

Darin ist die heiße Ware verpackt, die aus China stammt und in den verschiedensten Verpackungsgrößen am Wochenende in Brandenburg angekommen ist. Über Shanghai und Leipzig wurde das Material geliefert.

Holger Rostek, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung, in der geheimen Lagerhalle mit Schutzmasken für Brandenburgs Ärzte. Quelle: Friedrich Bungert

Chinesische Schriftzeichen prangen auf den Kartons und Folien. Selbst in gleich aussehenden Kartons verbergen sich unterschiedlichste Materialien. „Jeder der 4200 Kassenärzte im Land bekommt zehn höherwertige Masken und 50 OP-Schutzmasken“, sagt Rostek.

Das ist nicht viel, für die meisten Praxen die Grundausrüstung für höchstens eine Woche, „in Hotspots ein Vorrat für zwei Tage“. Er hofft auf eine weitere Lieferung in den nächsten Tagen, damit Brandenburgs Arztpraxen und die Abstrichstellen im Land zumindest über Ostern versorgt sind.

Schutzbrillen für die Ärzte in den Abstrichstellen – denn corona wird auch über die Augen übertragen. Quelle: Friedrich Bungert

Für die Abstrichstellen konnte man zudem rund 1000 Schutzbrillen organisieren. Neben medizinischen Brillen sind auch Sport- und Skibrillen darunter – Hauptsache die Infektionsgefahr über die Augen ist gebannt.

„Lieber jede zweite Lieferung als gar keine“

Den Großteil des Materials hat die KVBB auf Vorkasse und eigenes Risiko mit Hilfe weiterer Kassenärztlicher Vereinigungen und geschäftlichen Kontakten in China bestellt. Vor vier Wochen ging der Auftrag raus, als klar wurde, dass die üblichen Lieferketten für Schutzmaterial versagt haben und auch die Bestellungen der Bundesregierungen alles andere als sicher sind.

Die Halle ist am Montag voller Material. In 24 Stunden soll alles verteilt werden. Quelle: Friedrich Bungert

Noch eine halbe Million höherwertiger Masken sind bereits bestellt. Ob und wann die Ware ankommt ist nicht sicher, denn an den Produktions- und Umschlagplätzen in China gilt das Recht des Reicheren.

Mit Geldkoffern sorgen Regierungen dafür, dass Ware noch einmal umgepackt wird und an ein anderes Ziel gelangt, ist Rostek von seinen Mittelsmännern in Shanghai zugetragen worden. „Die Lage ist katastrophal, aber lieber jede zweite Lieferung als gar keine“, kommentiert Rostek.

Keine Zeit für Qualitätsprüfungen – Ärzte müssen versorgt werden

Die Beschaffung war ausgesprochen schwierig. Eine erste Lieferung kam vor zwei Wochen an. Das Flugzeug aus China sollte zum Flughafen Berlin-Tegel, wurde nach Amsterdam umgeleitet. Von dort fuhr ein LKW nach Deutschland. „Er war zwischenzeitlich verschwunden“, sagt Holger Rostek.

Am Ende kam die Ware aber an und wurde schnell verteilt. Das gilt auch für die neue Lieferung, die am Wochenende in Leipzig landete. Für eine mehrtägige Prüfung bleibe keine Zeit, die Qualität ist „durchwachsen“.

KN95 ist eine Bezeichnung für höherwertige Masken. Die europäischen Bezeichnung „FFP“ ist dort nicht bekannt. Quelle: Friedrich Bungert

Eigentlich ist die Kassenärztliche Vereinigung eine Verwaltungseinheit, eine Anstalt öffentlichen Rechts. Nun ist man spontan zum Logistiker geworden. Vorstand Holger Rostek stimmt sich plötzlich nicht mit Krankenkassen ab, sondern mit der Polizei und Sicherheitsdiensten. Für der Beschaffung bricht er zahlreiche der üblichen Vorschriften, wie er selbst eingesteht.

„Jetzt geht es um Menschenleben, wir können erst später darüber nachdenken, welche Lehren wir aus dieser Situation ziehen müssen“, sagt Rostek.

DRK-Mitarbeiter stehen bereit. Quelle: Friedrich Bungert

Das DRK sorgt für die Verteilung im ganzen Land

In der Halle nahe Potsdam sollen sich keine Millionenwerte stapeln, der Umschlag der Ware muss schnell geschehen, die Ärzte müssen versorgt werden. „Wir könnten auch auf die Bundeswehr zurückgreifen, aber wir brauchen kleine Fahrzeuge für die Verteilung im Land, wir brauchen kleine Lösungen für ein kleines, hässliches Virus“, sagt Holger Rostek.

Das DRK sei dafür der optimale Partner des Kassenärztlichen Vereinigung. Bislang transportierten die DRK-Fahrer Schüler mit Behinderungen. Weil die Schulen größtenteils geschlossen sind, steht die Flotte nun für die Bewältigung der Corona-Epidemie in Brandenburg bereit – und liefert verpackt in Mülltüten die weltweit umkämpfte Schutzausrüstung ins ganze Land.

Von Peter Degener