Corona: Das ist über den mysteriösen zehnten Corona-Toten in Potsdam bekannt

Der zehnte Corona-Tote in Potsdam ist ein mysteriöser Fall. Am Sonntagabend hatten Polizei und Notdienst den Mann in einer Potsdamer Wohnung entdeckt – ersten Ermittlungen zufolge war er da bereits ein bis zwei Tage lang tot. Er war allein zu Hause.

Häusliche Quarantäne – in London

Der Mann lebte eigentlich in London, dort arbeitete er als Arzt in einem Krankenhaus. Auch die Meldeadresse des Verstorbenen liegt seit 2012 nicht mehr in Potsdam, damals war der Mann nach Bayern gezogen.

Rund zehn Tage vor seinem Tod wurde der Arzt von seinem Londoner Chef in die häusliche Quarantäne geschickt, weil er Covid-19-Symp­tome aufwies. Er kam vermutlich am vergangenen Mittwoch nach Deutschland, es ist aber völlig unklar, wann und wie genau. Auch sein Weg nach Potsdam kann bislang nicht nachvollzogen werden.

„Wir können mit Sicherheit sagen, dass der Kollege nicht in einer medizinischen Einrichtung in Potsdam tätig war. Alle weiteren Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, erklärte die Potsdamer Amtsärztin Kristina Böhm dazu. Ein Coronatest, den der Notarzt bei dem Toten durchgeführt hatte, hatte sich am Mittwoch als positiv erwiesen. Eine Obduktion wurde nicht angeordnet.

