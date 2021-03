Potsdam

Eine Aktionsgruppe in Potsdam wollte sich am Samstag mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor an den bundesweiten Protesten unter dem Motto „Es reicht“ gegen Corona-Maßnahmen beteiligen. Kurzfristig wurde die Veranstaltung abgesagt, wie die MAZ erfuhr.

Kurzfristige Absage an die Polizei

Die Nachricht wurde erst am Vormittag über soziale Medien verbreitet. Die Polizei bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass der Veranstalter ihr gegenüber die Versammlung abgesagt hatte. Auf dem Platz stehen bereits Einsatzkräfte mit zwei Wasserwerfern und weiteren schweren Fahrzeugen, wird berichtet. Möglicherweise werden sich trotzdem Menschen auf dem Platz einfinden, die die Absage nicht mehr erreicht hat. Die Polizei will den Einsatz nun langsam zurückfahren.

Lesen Sie auch:

Corona-Skeptiker wollen heute in den 16 Hauptstädten der Bundesländer gegen diverse Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie demonstrieren. Sie kritisieren Schulschließungen oder den umfassenden Lockdown, geißelt die Corona-Politik aber auch grundsätzlich als unnötig und als Eingriff in die Grundrechte. Offiziell lehnen sie Gewalt und Provokateure in ihren Reihen sowie demokratiefeindliche Symbole bei den Kundgebungen ab.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Dresden wurde die Veranstaltung untersagt. Dagegen läuft aber ein gerichtliches Einspruchsverfahren. Die Potsdamer Interessenten werden aufgerufen, zur Demo nach Berlin zu fahren.

Potsdamer Organisator hat schon mehrere Demos initiiert

In Potsdam tritt Björn Wegner als Organisator der Anti-Lockdown-Demo auf, betreibt einen Blog mit dem Namen „Natürlicherlebenskunst“, studiert Landschaftsökologie in Münster und trat bereits bei diversen anderen Corona-Demos als einer der leitenden Initiatoren auf. Hinter den Demonstrationen stecke nach seinen eigenen Angaben keine Querdenken-Initiative, aber regionale Querdenker-Gruppen wären bei der Organisation involviert gewesen.

Von Alexander Engels und Luise Fröhlich