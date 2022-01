Potsdam

Am frühen Montagabend bringen Impfgegner in Potsdam abermals ihren Protest gegen die aktuelle Corona-Politik auf die Straße. Zum fünften Mal hat Bündnis „Freie Impfentscheidung Potsdam“ eine entsprechende Demonstration angemeldet. Der Protest richtet sich gegen eine etwaige „allgemeine oder berufsspezifische Impfpflicht“, über die in Deutschland diskutiert wird, aber noch nicht beschlossen wurde.

Die Impfgegner konnten in Potsdam bisher teilweise bis zu 500 Menschen mobilisieren. Zudem wurde von einigen Impfgegnern versucht, zusammen mit Corona-Leugnern und Anhängern von Verschwörungstheorien und Rechtsextremisten, so genannte (unangemeldete) „Lichterspaziergänge“ durch die Potsdamer Innenstadt durchzuführen. Die Polizei wies wiederholt daraufhin, dass diese Spaziergänge auch als Demonstration gelten, eine vorherige Anmeldung daher notwendig sein. In der vergangenen Woche stoppte die Polizei einen solchen „Spaziergang“ und nahm die Personalien von Dutzenden Personen auf. Die Polizei bereitete sich bereits am Nachmittag mit vielen Einsatzkräften auf die Demonstrationen an – auch eine Pferdestaffel ist in Potsdam vor Ort.

Die Polizei unterband am 10. Januar 2022 die Durchführung eines „Lichterspaziergangs“ in Potsdam und nahm von den Anwesenden die Personalien auf. Quelle: privat

Lauter Protest gegen Impfgegner-Aktionen in Potsdam

In Potsdam gehen zudem regelmäßig Hunderte Menschen auf die Straße, die den Corona-Leugnern nicht die Straße überlassen wollen. Auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte bei einer angemeldeten Gegendemonstration gesprochen. Das Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ und andere Initiativen haben daher auch am heutigen Montag, 17. Januar 2022, zu Protest aufgerufen. Um 18 Uhr wird am Steubenplatz, gegenüber des Filmmuseums und dem mutmaßlichen Platz der Abschlusskundgebung der angemeldeten Impfgegnger-Demonstration, protestiert. Potsdams Beigebordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel, rief am Montagvormittag dazu auf, dem Aufruf des Toleranzbündnisses zu folgen und „für eine solidarische Gesellschaft, gegen Schwurbelei und rechte Hetze“ zu demonstrieren.

Am vergangenen Samstag hatte die SPD ein Gedenken am Brandenburger Tor initiiert. 100 Kerzen wurde dort aufgestellt, auf die Mehrheit aufmerksam zu machen, die sich und andere zum Beispiel mit einer Impfung oder mit Masken schützt, aber auch der Opfer der Pandemie gedenken. Vor genau einem Monat, am 17. Dezember 2021, brannten vor der Nikolaikirche am Alten Markt 257 Kerzen zum Gedenken an die „Corona-Toten“ in Potsdam. Zugleich wurde so ein Zeichen gegen eine gleichzeitig stattfindende Demonstration von Impfgegner auf dem Alten markt gesetzt. Seitdem wurde weiter demonstriert – und leider auch gestorben. Die Zahl der bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ist seit auf 263 gestiegen.

