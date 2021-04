Innenstadt

Am Samstag wollen erneut Kritiker der Corona-Maßnahmen in Potsdam auf die Straße gehen. Unter dem Motto „Es reicht!“ findet um 14 Uhr eine Kundgebung am Lustgarten statt. Die Veranstaltung ist Teil einer bundesweiten Protestaktion des Bündnisses, die in allen 16 Bundesländern stattfinden soll. Die Veranstalter wenden sich mit ihrer behördlich genehmigten öffentlichen Kundgebung gegen „autoritäre Corona-Einschränkungen“ und „Zensur und Unterdrückung des offenen Dialogs“, wie es auf der Website von „Es reicht!“ heißt.

Eine Gegenkundgebung startet um 13 Uhr auf der gegenüberliegenden Seite der Breiten Straße vor dem Filmmuseum Potsdam. Unter dem Slogan „Ausgeschwurbelt“ rufen linke Gruppen dazu auf, sich den „Coronaleugner:innen und Verschwörungerzähler:innen“ entgegen zu stellen, wie es in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter heißt. „Das Krisenmanagement ist katastrophal. Das darf aber kein Grund sein, Verschwörungsideologien den Weg zu bereiten“, heißt es in dem Aufruf zur Gegendemo.

Eskalation bei letzter Demo von „Es reicht!“ in Potsdam

Die Polizei teilte in einer Pressemitteilung mit, dass sie einen „lageangepassten Einsatz“ durchführen werde, um das „hohe Rechstgut ut der Versammlungsfreiheit“ zu gewährleisten. Bislang seien keine verkehrsbeeinträchtigenden Maßnahmen geplant, es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Breite Straße rund um den Lustgarten und das Filmmuseum kommen könne.

Das Bündnis „Es reicht!“ hatte bereits vor gut einem Monat in Potsdam demonstriert. Damals wurde die geplante Kundgebung vor dem Beginn kurzfristig abgesagt, woraufhin rund 150 Menschen mit einer unangemeldeten Spontandemo durch die Potsdamer Innenstadt zogen. Dabei verstießen zahlreiche Demonstranten gegen die geltenden Hygieneauflagen, weitestgehend unbehelligt von der Polizei.

Von Feliks Todtmann