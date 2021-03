Innenstadt

Hunderte Menschen haben am Samstag in Potsdam gegen den Corona-Lockdown und die staatliche Pandemiepolitik demonstriert. Die Polizei konnte zur Teilnehmerzahl keine Angaben machen, Beobachter sprechen aber von mindestens 600 Besuchern der Veranstaltung im Lustgarten. Auf Plakaten waren neben Forderungen nach maskenfreien Schulen auch Rücktrittsaufforderungen an die Bundesregierung zu lesen. Eine Gegenkundgebung vor dem Filmmuseum war deutlich weniger besucht, rund 200 Menschen stellten sich dort den Lockdown-Gegnern entgegen.

Polizei: „Friedlicher und störungsfreier Verlauf“

Die Polizei spricht in einem Resümee von einem „friedlichen und störungsfreien Verlauf mehrerer Versammlungen“, rund 500 Beamte waren im Einsatz, zwei Wasserwerfer und ein Räumpanzer standen bereit. Dabei hatten die Beamten auch die Aufgabe, auf Seiten der Corona-Verharmloser die geltende Maskenpflicht durchzusetzen – Hunderte Menschen im Lustgarten trugen keinen Mund-Nasen-Schutz, auch Abstände wurden oftmals nicht eingehalten.

In 300 Fällen habe man die Demonstranten gezielt angesprochen, heißt es dazu von der Polizei, 150 davon hätten dann Atteste vorgewiesen, die sie von der Maskenpflicht befreien. Befremdlich findet die Landtagsabgeordnete Isabell Vandré (Linke): „Das ist vor allem bedenklich, da viele der Demonstranten aus dem Süden des Landes kommen, wo die Inzidenz wieder über 200 liegt.“ Sie will das Thema im Innenausschuss des Landestages ansprechen.

Zur Galerie 600 Menschen haben am Samstag in Potsdam gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. 150 Potsdamer stellten sich dagegen.

Unter den Kundgebungsteilnehmern waren auch etwa 50 Personen, die sich zu einem weder angemeldeten noch genehmigten Demonstrationszug durch die Innenstadt formierten. Die Gruppe ist der Berliner „Freedom Parade“ rund um den DJ und bekannten Corona-Leugner Michael B. zuzuordnen, der in einem markanten gelben Superhelden-Umhang als „Captain Future“ auftritt und seine Aktionen meist mitfilmen lässt. So nun auch in Potsdam, die Gruppe zog unbehelligt bis zum Gedenkort für die Corona-Toten an der Peter und Paul-Kirche.

Fahrradkorso als Ärgernis für die Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte ließen den Zug gewähren – selbst, als er sich durch die Fußgängerzone in der Brandenburger Straße inmitten von einkaufsfreudigen und außerordentlich überraschten Potsdamern bewegte. Dort hatte sich zeitgleich ein Fahrradkorso aus Gegendemonstranten, die der linken Szene zuzuordnen sind, postiert, um die unerlaubte Demonstration zu behindern. Hier aber griff die Polizei ein, drängte zuerst die Gruppe aus der Brandenburger Straße in die Dortustraße, wo es dann zu Rangeleien und chaotischen Szenen kam. Drei Personen wurden vorübergehend von der Polizei festgehalten. Anders als die Gruppe um den selbst ernannten Captain Future trugen die Radfahrer Masken.

Der Fahrradkorso scheint den Beamten insgesamt ein Dorn im Auge gewesen zu sein. In einer Mitteilung heißt es, schon vor dem Handgemenge an der Einkaufsstraße sei es an der Breiten Straße „ zwischenzeitlich zu versuchten Störungen durch mehrere Radfahrer“ gekommen. „Dies wurde als Meinungskundgabe, also eine Versammlung gewertet. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurde aufgenommen. Zudem war zu konstatieren, dass von dieser Gruppe durch stark verkehrswidriges Verhalten sowohl Gefahren für Polizeibeamtinnen und -beamte als auch für Bürgerinnen und Bürger ausgingen“, so eine Polizeisprecherin weiter.

Vorwürfe gegen die Beamten

Tatsächlich zeigen Fotos und Videos der MAZ, wie die Polizisten versuchen, die Radfahrer aufzuhalten und einzelne von ihren Rädern zu ziehen. Gefahren, die von der Gruppe ausgingen, dokumentieren die Bilder hingegen nicht. In der Friedrich-Ebert-Straße war es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Polizeifahrzeug gekommen, mehrere Augenzeugen berichten, der Radfahrer sei von den Beamten abgedrängt worden, bevor gegen ihn eine Anzeige wegen Nötigung erging. In ihrer Mitteilung spricht die Polizei von Straftaten im einstelligen Bereich, darunter Beleidigung, Nötigung, Widerstand und Körperverletzung.

Eine Potsdamer Antifa-Gruppe, die ebenfalls zu den Fahrradprotesten aufgerufen hatte, wirft der Polizei vor, ihr Einsatz sei „von Anfang an darauf angelegt, den Gegenprotest zu behindern“. Tatsächlich ist der unterschiedliche Umgang mit den verschiedenen Gruppen augenscheinlich gewesen. Schon dass die Gegenproteste am Filmmuseum komplett eingezäunt waren, während die Veranstaltung im Lustgarten keine derartig festen Begrenzungen hatte, ärgerte viele Gegendemonstranten.

Von Saskia Kirf