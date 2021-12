Potsdam

In Potsdam wird am Montag erneut gegen die bestehenden Corona-Regeln und eine mögliche Impfpflicht demonstriert. Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen. Nachdem zwei unangemeldete Versammlungen weitestgehend unbemerkt blieben und letztlich nur das erhöhte Polizeiaufgebot in der Potsdamer Innenstadt auffiel, hat die (angemeldete) Demonstration am 20. Dezember 2021 in Potsdam deutlich gemacht: Es gibt auch in Potsdam einige Menschen, die sich vehement gegen Impfung und Corona-Regeln aussprechen. Rund 700 Menschen protestierten am vergangenen Montag und zogen durch die Innenstadt – dabei wurden Maskenpflicht und Abstandpflicht geflissentlich vernachlässigt. Auffällig war zudem, dass die Impfgegner fast unwidersprochen demonstrieren konnte. Eine virtuelle Gegenveranstaltung hatte nicht die gewünscht Wirkung, auf der Straße waren kaum laute Widerworte zu hören. Das soll bei den anstehenden Versammlungen an diesem Montag anders werden.

Wir berichten Live von den Demos:

Auch Vertreter der Stadt Potsdam sind am Nauener Tor, allerdings, wie sie betonen, als Privatpersonen.

Am Nauener Tor ist mehr los als am Filmmuseum, rund 70 Menschen stehen hier mit reichlich Polizeibegleitung. Die Stimmung ist entspannt.

Vor dem Filmmuseum sammeln sich langsam einzelne Demonstranten.Die Polizei ist auch schon da.





Am Platz der Einheit, am Nauener Tor, am Brandenburger Tor sowie am Filmmuseum wurden jeweils ab 16.30 Uhr Veranstaltungen angemeldet. Im Vorfeld hatten sich bereits mehrere Initiativen deutlich gegen die Versammlungen der Impfgegner positioniert und ihrerseits Veranstaltungen angekündigt Am Platz der Einheit, am Nauener Tor, am Brandenburger Tor sowie am Filmmuseum wurden jeweils ab 16.30 Uhr Veranstaltungen angemeldet.

Noosha Aubel, Potsdams Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, ruft via Twitter dazu auf, "Potsdam nicht den Egoist*innen/Schwurbler*innen" zu überlassen .



Via Internet wurde zuvor zu mehreren Veranstaltungen aufgerufen, um gegen Impfpflicht und die aktuellen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Ein so genannter "Spaziergang" soll demnach bereits um 17 Uhr am Luisenplatz/ Brandenburger Tor beginnen. Eine weitere Veranstaltung wurde für den Bassinplatz angekündigt.

Tickaroo Live Blog Software

► MAZ-Archiv, 20. Dezember 2021: Hunderte Menschen demonstrieren in Potsdam gegen Impfpflicht

► Protestforscher zu Corona-Demos: „Die Idee vom Kampf gegen die Diktatur ist der Kitt der Proteste“

► Polizei beobachtet Corona-Demos in Potsdam: Maskenverweigerern droht spätes Bußgeld

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hält zudem eine Erhöhung der Bußgelder für Verstöße gegen die Corona-Regeln bei einer Verschärfung der Lage durch die Omikron-Virusvariante für möglich. „Wenn wir wirklich britische Verhältnisse bekommen, kann es durchaus notwendig sein, dass wir nochmal drakonisch eingreifen müssen und es zu höheren Bußgeldern kommt“, sagte Stübgen der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Hoffnung ist, dass sich die Leute stark an die Regeln halten - auch zu ihrem eigenen Schutz.“ Für Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht bei Demonstrationen drohen derzeit Bußgelder von bis zu 500 Euro.

Von MAZonline/ lkö