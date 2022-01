Potsdam

Am Montagabend wird in Potsdam erneut gegen eine Impfpflicht demonstriert. Das Bündnis „Freie Impfentscheidung Potsdam“ hat dazu aufgerufen, ab 18 Uhr „gegen eine allgemeine, altersabhängige oder berufsspezifische Corona-Impfpflicht“ zu protestieren. Für die Veranstalter der angemeldeten Demonstration stellt eine Impfpflicht „einen unzumutbaren Eingriff in das Persönlichkeitsrecht eines jeden Bürgers dar“.

Nach der vom Bundestag am 10. Dezember 2021 beschlossenen Reform des Infektionsschutzgesetzes gilt ab 16. März 2022 eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kliniken, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs- und Pflegediensten, Geburtshäusern und anderen medizinisch-pflegerischen Einrichtungen.

Bis zu 1000 Demonstranten erwartet

Aufgrund der geführten Debatte und der bereits beschlossenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht rechnen die Veranstalter mit einem größeren Zulauf. Waren es bisher bis zu 500 Teilnehmer, so wird am heutigen Montag von bis zu 1000 Demonstranten ausgegangen.

Die Anmelder weisen explizit daraufhin, dass man auf die Einhaltung der „gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Mindestabstands und der Maskenpflicht“ achten wolle.

Protest gegen Impfpflicht-Gegner In den vergangenen Wochen wurde immer dazu aufgerufen, einen so genannten „Lichterspaziergang“ am Brandenburger Tor zu starten. Diese Veranstaltungen waren nicht angemeldet und wurden bisher von der Polizei unterbunden. So auch dieses Mal„ Diese Versammlungen sind durch die Versammlungsbehörde bereits im Vorfeld verboten worden, da sich aus den Erfahrungen der letzten Wochen aus diesen unangemeldeten ’Spaziergängen’ – welche ebenfalls eine Versammlung darstellen – teils erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit ergeben haben“, sagte Polizeisprecher Heiko Schmidt der MAZ. Vor allem gegen diese „Spaziergänge“ demonstrieren Woche für Woche Hunderte Menschen „gegen Schwurbel und Nazis“ und sogenannte „Spaziergänge“. So auch dieses Mal: Unter dem Motto „Egoismus raus aus den Köpfen!“ finden am Montag, 24. januar 2022, Kundgebungen und Aktionen statt: ab 17.30 Uhr an der Ecke Gutenbergstraße/Am Bassin und ab 18 Uhr auf dem Steubenplatz.

Impfpflicht-Gegner wollen Gespräch mit dem Oberbürgermeister

In einem offenen Brief hat sich das Bündnis zudem direkt an Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gewandt. In diesem Schreiben werden zum einen die Beweggründe für die wiederholten Demonstrationen dargelegt, zum anderen wird die Hoffnung auf einen direkten Austausch mit dem Oberbürgermeister zum Ausdruck gebracht.

Das Bündnis distanziert sich des Weiteren dezidiert von extremistischen Tendenzen. Unter den Organisatoren und Initiatoren der Demonstration befinde sich keine „Extremisten, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Querdenker und Nazis“, heißt es in dem Schreiben. Auch sei während der Demonstrationen bisher „bisher kein extremistisches Verhalten, sowohl im gesprochenen Wort als auch Taten“ erkennbar gewesen. Vielmehr fänden die angemeldeten Demonstrationen im Rahmen der Vorgaben der Bundes- und Landesgesetze statt – wie es Schubert selbst gefordert habe – und mit der Aufforderung zur Einhaltung der geltenden Corona-Regeln sei deutlich gemacht worden, dass man nicht „Seite an Seite mit Extremisten“ führen will.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Bündnis sei daher überrascht, dass sich das städtische Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ und an dessen Spitze der Oberbürgermeister gegen diese Demonstrationen stellt. Das Bündnis „Freie Impfentscheidung Potsdam“ fühlt sich missverstanden und fordert von Schubert daher „einen direkten Austausch“.

Von MAZonline