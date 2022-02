Potsdam

Am Montagabend wurden erneut hunderte Demonstranten in der Potsdamer Innenstadt erwartet. Das Bündnis „Freie Impfentscheidung Potsdam“ hatte zu einer Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen, während das Bündnis „Solidarisches Potsdam“ eine Gegen-Kundgebung angekündigt hatte.

Es war bereits die neunte angemeldete „Demonstration gegen eine allgemeine, altersabhängige oder berufsspezifische Corona-Impfpflicht „des Bündnisses „Freie Impfentscheidung Potsdam“, die am Montagabend in Potsdam stattfand. Am Bassinplatz versammelten sich rund 600 Menschen, um gemeinsam durch die Innenstadt zu ziehen. Kurz nach 18 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Auf Plakaten wurde unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu aufgefordert, eine Impfpflicht zu unterlassen. Auf großen Gegenprotest stießen die Impfgegner auf ihrer dieses mal leicht abgeänderten Route nicht. Nur als die Impfskeptiker zum Ende der Demonstration an der Wilhelmgalerie vorbeikamen wurde es etwas lauter, es kam zu Wortgefechten zwischen den Gegenparteien.

Impfgegner-Protest in Potsdam. Quelle: Privat

Protest gegen Impfpflicht-Gegner

An der Wilhelmgalerie war der Großteil der Gegendemonstranten versammelt. Zu dem dortigen Gegenprotest hatte das Bündnis „Solidarisches Potsdam“ aufgerufen. Ziel war es, den Aufzug der Impfskeptiker, denen sich immer wieder Corona-Leugner oder rechtsextreme Gesinnungsgenossen anschließen, nicht unwidersprochen zu lassen. Das Bündnis hatte im Vorfeld zudem das Vorgehen der Polizei kritisiert. Die Einsatzkräfte, so der Vorwurf, hätten „massiv aufgerüstet, um die Demonstration der Impfgegner*innen frei von jeder Störung zu halten“.

Polizisten sichern am Montagabend in Potsdam die Demonstrationsroute der Impfpflicht-Gegner. Quelle: Privat

Keine „Spaziergänger“ in Potsdam

Nicht statt gefunden haben am Montag die angekündigten „Lichterspaziergänge“. In Gruppen des Messengerdienstes Telegram war wieder für sogenannte unangemeldete „Abendspaziergänge“ mit Treffpunkten am Bahnhof Charlottenhof und am Brandenburger Tor geworben worden. Doch wie am in der Vorwoche fanden sich auch dieses Mal keine „Spaziergänger“ an den genannten Treffpunkten ein. Ähnliche Versammlungen wurden in der Vergangenheit im Vorfeld verboten und von der Polizei verhindert.

Im Vergleich zu den vorherigen Montagen war dieses Mal auch die Polizei offensichtlich mit weniger Einsatzkräften – und ohne Pferdestaffel – in Potsdam im Einsatz. Neben der Absicherung der Demonstrationsroute, waren Beamte lediglich auf der Brandenburger Straße präsent, um etwaige „Spaziergänger“ an das Verbot zu erinnern zu können. Dies war in den vorherigen Wochen anders, die Polizei hatte wiederholt eine Reiterstaffel eingesetzt.

