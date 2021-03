Gegen Maskenpflicht, Abstandsregeln und Schutzimpfungen: Corona-Kritiker gehen am Samstag im Potsdamer Lustgarten auf die Straße. Eine Gegen-Demonstration ist in Sicht- und Rufweite angekündigt. Die Breite Straße in der City wird von 10 bis 18 Uhr gesperrt. Die MAZ berichtet im Live-Ticker.