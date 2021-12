Potsdam

Nachdem am vergangenen Freitag rund 700 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben, rufen Potsdamer Initiativen und Parteien jetzt zu kreativen Gegenprotesten auf.

Am kommenden Montag sind vier Kundgebungen der Impfgegner geplant: Am Platz der Einheit, am Nauener Tor, und am Filmmuseum soll es jeweils um 16.30 Uhr losgehen. Um dem etwas entgegen zu setzen, fordern mehrere Potsdamer Initiativen, darunter das Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“, „la datscha“ oder das Netzwerk „Stadt für alle“, die Zivilgesellschaft zu Gegenprotesten auf.

Initiativen fordern Zivilgesellschaft zum Gegenprotest auf

Um den Protest möglichst coronakonform zu halten, sollen die Potsdamer kreativ werden.„Werdet aktiv, zeigt auf kreative und vielfältige Weise, was wir von Menschenverachtung und Ignoranz halten. Hängt zum Beispiel Transparente, bunte Schals, oder Tücher aus den Fenstern. Macht mit Trillerpfeifen, Töpfen und Pfannen Musik und Lärm an Fenstern und Türen. Macht auf den Wegen deutlich, was ihr von den Egoisten und Schwurbler haltet. Nehmt Euch die Straßen zurück!“, fordern die Gruppen in einem gemeinsamen Aufruf.

Die „Spaziergänge“ der Impfgegner seien ein Schlag ins Gesicht der medizinischen Pflegekräfte, die in den Krankenhäusern am Limit arbeiten. „Sie verhöhnen alle, die an einer Coronaerkrankung verstorben sind. Sie sind zynisch gegenüber allen Menschen im Einzelhandel und in der Gastronomie, in der Kultur, im Sport oder in der Veranstaltungsbranche, die von den notwendigen Einschränkungen existenziell bedroht sind“, heißt es weiter.

Den Initiativen gehe es nicht darum die Corona-Politik kritiklos zu akzeptieren, schreiben sie. Es sei nötig, über die Auswirkungen der Einschränkungen der Freiheit zu reden und einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Aber sie warnen vor den Teilnehmern der Impfgegner-Kundgebungen: „Unter den Teilnehmer waren nicht Spaziergänger, sondern Coronaleugner, Verschwörungsideologen, Umsturzphantasten. AfD und andere Nazis versuchen, die Sorgen und Nöte der Menschen in der Pandemie für ihre Zwecke mit Hass und Hetze zu missbrauchen.“

Von MAZonline