Potsdam

Über den Messangerdienst Telegram hatten Gegner der Impflicht für Montagabend wiederholt zu so genannten (nicht angemeldeten) „Spaziergängen“ in Potsdam aufgerufen, um unter dem Motto „Gemeinsam für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“ gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren. Ähnliche Aufrufe gab es bereits in den vergangenen Wochen, dieses Mal wurden jedoch zwei Startpunkte genannt: Um 18 Uhr sollte neben dem Brandenburger Tor auch die Straßenbahnhaltestelle am Schloss Charlottenhof, unweit eines Nebeneingangs zum Park Sanssouci, ein Treffpunkt sein.

Große Resonanz ist dem Aufruf jedoch nicht widerfahren. An der Tram-Haltestelle war gegen 18 Uhr nicht mehr los als sonst zu dieser Uhrzeit – kaum etwas. Am Brandenburger Tor das gleiche Bild: Eine Ansammlung von Spaziergängern gab es nicht, ein „Spaziergang“ wäre auch seitens der Polizei nicht geduldet worden. Auf Schildern und Bildschirmen wurde daraufhin hingewiesen, dass für den Platz ein Versammlungsverbot gelte.

In Telegramgruppen wurde vorab zu nicht angemeldeten „Spaziergängen“ aufgerufen. An den Treffpunkten: Kein Protestler weit und breit. Dafür informiert die Polizei mit Leinwand und Video zum Thema „Versammlungsverbot“. Quelle: MAZonline

Der Polizei hatte bereits im Vorfeld gegenüber der MAZ berichtet, dass die Aufrufe der Polizei bekannt seien, es werde „deshalb ein lageangepasster Einsatz durchgeführt und in Abhängigkeit der Situation vor Ort über ein Verbot und dessen Verkündung entschieden“, sagte Pressesprecher Heiko Schmidt.

In den vergangenen Wochen wurden durch die Polizei unangemeldete Versammlungen am Brandenburger Tor in Potsdam regelmäßig verhindert, in Brandenburg an der Havel und in Bad Belzig wurde gegen ähnliche „Spaziergänge“ zuletzt rigoros vorgegangen.

Angemeldete Demonstration am Bassinplatz

Angemeldet und gestattet war dagegen die Demonstration des Bündnisses „Freie Impfentscheidung Potsdam“ in der Potsdamer Innenstadt. Bis zu 900 Teilnehmer hatten die Organisatoren erwartet. Bereits um kurz nach 18 Uhr hatte sich der Bassinplatz gut gefüllt. Rund 450 Menschen, weit weniger als noch vor zwei oder drei Wochen, machten sich dann auf den Weg durch die Potsdamer Innenstadt.

Die Polizei war zur Sicherung der Demonstrationen mit einer Pferde-Staffel im Einsatz. Quelle: MAZonline

„Unser Ziel ist es, auf gegenwärtige Missstände aufmerksam zu machen, und wir sprechen uns besonders gegen eine Impfpflicht aufgrund des SARS-CoV-2 Virus, egal ob allgemein, berufsspezifisch oder altersabhängig aus“, hieß es in einer Ankündigung des Bündnisses.

In Sicht- und Hörweite hatte die Partei Die Linke eine Gegen-Kundgebung angemeldet. Das Bündnis „Solidarisches Potsdam“ warnte im Vorfeld zudem vor den Demonstrationen der Impfgegner und appellierte an die Potsdamer den Demonstrierenden nicht die Stadt zu überlassen. „Unter dem Vorwand der Kritik an einer Impfpflicht formiert sich derzeit eine gefährliche Bewegung, Wir lassen diesen Spuk nicht unwidersprochen!“, hieß es in einer Erklärung von Holger Zschoge vom Bündnis „Solidarisches Potsdam“. Hierzu hatte Die Linke einen Gegenprotest an der Kreuzung Gutenbergstraße/Am Bassin angemeldet.

Impfaufruf am Brandenburger Tor in Potsdam

Ein Zeichen für den Zusammenhalt setze auch die SPD Potsdam mit einer Aktion am vergangenen Sonntag. Unter dem Motto „Kerzen für den Zusammenhalt – für wen schützt du dich?“ kamen Potsdamer am Brandenburger Tor zusammen, um gemeinsam Kerzen anzuzünden. „Wir wollen mit dieser Aktion dafür werben, dass sich möglichst viele Potsdamerinnen und Potsdamer weiterhin impfen und auch boostern lassen. Corona zehrt schon viel zu lange an unseren Nerven – Impfen ist der schnellste und beste Weg, um endlich aus der Krise zu kommen“, so der SPD-Vorsitzende Andreas Schlüter. Auch Vertreter der Grünen nahmen an der Aktion teil, die zum zweiten Mal in Potsdam stattfand.

