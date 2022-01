Innenstadt

Potsdam stehen in den nächsten Tagen erneut mehrere Corona-Demonstrationen ins Haus. Verschiedene Gruppen haben Aktionen angekündigt.

„Mut und Gesicht“ versus Satire

Am Sonnabend wollen um 15 Uhr zwei Initiativen am Platz der Einheit demonstrieren, die sich gegen eine Impfpflicht und verschiedene Corona-Regeln positionieren. Zum einen wollen dort den Ankündigungen zufolge Unternehmer auf die Straße gehen, die sich von den Maßnahmen gegängelt fühlen, zum anderen wollen Studierende demonstrieren. „Zeig Mut und Gesicht, dass du auch gegen die Ausgrenzung von Menschen bist“, heißt es im Aufruf von „Unternehmen zeigen Gesicht“. Hinter der Initiative steht offenbar eine Berliner Kanzlei für Vermögensanlagen, entsprechende Veranstaltungen sind in zahlreichen Städten angekündigt.

Als direkte Reaktion auf diese Veranstaltung ist wiederum ein Aufruf des Bündnisses für ein solidarisches Potsdam zu verstehen. „Es ist Zeit für Satire“, teilt das Bündnis mit. „Wir sind dabei. Denn wir wollen von Bill Gates persönlich geimpft werden. Denn wir warten auf den Totimpfstoff – bis uns der Tod ereilt. Denn wir wollen die totale Querfront von allen Egoist*innen und Schwurbler*innen“, so der Aufruf, der die Gegendemonstration ebenfalls für Sonnabend, 15 Uhr am Platz der Einheit ankündigt.

Weitere Demos am Montag

Schon am Montag sollen dann weitere Demos stattfinden. Nach MAZ-Informationen sind sowohl eine angemeldete Demonstration von Maßnahmengegnern als auch unangemeldete, als „Spaziergänge“ deklarierte Ansammlungen, so etwa um 18 Uhr am Brandenburger Tor, geplant; darauf deuten Ankündigungen im sozialen Netzwerk Telegram hin. Hier darf mit Gegenprotesten gerechnet werden.

Zuletzt war es am Montag dieser Woche zu ähnlichen Demonstrationen gekommen. Doch während vor zwei Wochen noch mehr als 700 Maßnahmengegner unterwegs waren, ist die Zahl der Teilnehmer auf dieser Seite deutlich geschrumpft. Zugleich kam es in den vergangenen beiden Wochen zu teils massiven Gegenprotesten, die Veranstaltungen blieben weitgehend friedlich.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte bei den jüngsten Gegenprotesten bundesweit mit einem Appell an die Impfgegner für Aufsehen gesorgt: „Ihr müsst nicht mit Reichsbürgern, Rechtsradikalen, dem III. Weg, der AfD oder anderen rechten Parteien spazieren gehen, um Eure Meinung zu sagen. Eure freie Meinungsäußerung schützt der Staat.“ Dafür müssten sie „nicht mit Nazis“ spazieren gehen, so Schubert, der daraufhin von zahlreichen Medien zitiert wurde.

Von MAZonline