Die Corona-Lage ist und bleibt angespannt. Mit der drohenden fünfte Corona-Welle durch die Omikron-Variante könnte es zu weiteren, schärferen Einschnitten in unser aller Alltag kommen. Auch eine Impfpflicht ist immer wieder im Gespräch. Eindämmungsverordnungen bestimmen schon jetzt unser Leben, bereits nach Weihnachten wird es strengere Regeln geben. Seit Anbeginn der Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen – vom Lockdown, über Ausgangssperren und 2G-Regeln – wird regelmäßig protestiert. Die Menschen gehen auf die Straße, weil sie sich ihrer Freiheit beraubt sehen, sich gegen Impfpflicht aussprechen, oder gar das Coronavirus an sich leugnen. Ein Sammelbecken von Impf-Skeptikern, Corona-Leugnern und Rechtsradikalen. Dennoch: Demonstrieren ist ein Grundrecht. Es muss nur friedlich bleiben und in Corona-Zeiten gelten besondere Regeln.

Die Polizei ist auf kommende Versammlungen vorbereitet

Die Demonstrationswelle hat längst Potsdam erreicht. Nach zwei kleineren, unangemeldeten Versammlungen Mitte des Monats, kam es am 20. Dezember 2021 zu einer großen angemeldeten Demonstration, an der rund 700 Menschen teilnahmen. Es blieb friedlich, aber die Maskenpflicht oder das Abstandsgebot wurden größtenteils ignoriert. In den kommenden Tagen werden wieder Versammlungen und Aufzüge in der Potsdamer Innenstadt erwartet, entsprechende Aufrufe kursieren im Internet. Diese sind auch der Polizei bekannt, die Einsatzkräfte sind bereits jetzt vorbereitet.

Etwa 700 Menschen demonstrierten am 20. Dezember 2021 gegen die aktuellen Corona-Regeln. Bei der Schlusskundgebung hielt sich die Mehrheit nicht an die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.. Quelle: privat

Die Polizei weist im Vorfeld der angedachten Versammlungen darauf hin, dass neben der Anmeldefrist von 48 Stunden auch die aktuell geltenden Corona-Regeln – unter anderem die Maskenpflicht und das Abstandgebot – zu beachten sind. Christian Hylla, Leiter der Polizeiinspektion Potsdam, wies am Donnerstag zudem daraufhin dass die so genannten „Kerzenspaziergänge“ als Versammlung, da „mit einem gemeinsamen politischen Motto“ durchgeführt werden

Christian Hylla, Leiter des Potsdamer Polizeipräsidiums. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nachdem die Corona-Vorschriften gerade bei der letzten Versammlung seitens der Teilnehmer offensichtlich weitestgehend außer Acht gelassen wurden, stellte Hylla am Donnerstag klar: „Es mag vielleicht für manche Beobachter so wirken, als ob die Polizei bei Verstößen gegen das Maskentrage- oder Abstandsgebot nicht konsequent genug einschreitet. Dem ist jedoch keinesfalls so!“ Zwar läge „die originäre Kontrollzuständigkeit bei den Ordnungsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte“, die Polizei habe derartige Verstöße jedoch im Blick, so Hylla.

Verzicht auf Maske kann teuer werden – auch nach der Demo

Zudem weist die Polizei Versammlungsteilnehmer während der Demonstration beispielsweise über Lautsprecheransagen auf die Corona-Regeln hin und fordert dazu auf, sich an die gelten Vorschriften zu halten. Die Polizei könne jedoch „nicht permanent hunderte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern kontrollieren und diese über einen längeren Zeitraum festhalten, um deren Personalien aufzunehmen.“

Das heißt aber nicht, dass die Maskenverweigerer ohne Strafe davonkommen. Hylla macht deutlich, dass aufgrund „von anlassbezogen Videoaufnahmen sowie nachgelagerten Identitätsfeststellungen“ Demonstranten im Nachhinein noch Post von der Bußgeldbehörde erhalten könnten: „So mancher Versammlungsteilnehmer, der meint, sich nicht an die Maskentrage- oder Abstandspflicht halten zu müssen, wird in den kommenden Wochen mit teurer Post von der örtlichen Bußgeldbehörde rechnen müssen. Kein guter Start ins neue Jahr, wenn Sie mich fragen!“ Das Bußgeld beträgt zwischen 100 und 500 Euro.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) begrüßt das Vorgehen der Polizei: „Wir werden, mit Unterstützung der Polizei die Vorschriften der Eindämmungsverordnung umsetzen. Jede Feststellung wird geahndet. Die Höhe der Geldbuße wird sich nach der festgestellten Tat richten. Regeln sind keine Kann- oder Möchtegern-Vorschriften, an die sich nur die halten müssen, die es gerne wollen. Wenn wir zulassen, dass sich jeder die Regeln so macht wie er selbst will, scheitert nicht nur die Bekämpfung der Pandemie, sondern unser Rechtsstaat und der Zusammenhalt wird infrage gestellt.“

Bei den kommenden Veranstaltungen wird die Polizei verstärkt über die Regelungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Versammlungen aufklären. Auf der Internetseite der brandenburgischen Polizei kann sich schon jetzt jeder über das Anmelden, die Durchführung und die Teilnahme an Versammlungen informieren.

