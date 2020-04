Diese Bäcker haben an den Oster-Feiertagen in Potsdam geöffnet

Potsdam

Ostern ist in diesem Jahr für viele nicht das Ostern, was sie kennen. Die Familie fehlt, die Enkelkinder, die im Garten Ostereier suchen, der Ausflug in die Region. Doch eins muss in diesem Jahr trotz Covid-19 niemand missen – frische Brötchen. Denn auch in der Corona-Krise sind die Potsdamer Bäcker für Sie da. Wir haben die Öffnungszeiten der verschiedenen Filialen in den Stadtteilen für Sie zusammengetragen.

Babelsberg

Bäcker Kühnbaum, Karl-Liebknecht-Straße 118, hat am 11. April von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Bäckerei & Konditorei Fahland, Karl-Liebknecht-Straße 21, hat am 11. April von 6.30 bis 13 Uhr und am 12. April von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Bäckerei Schmidtke GbR, Benzstraße 21, öffnet am 11. April von 6 bis 12 Uhr.

Bäckerei Exner, Karl-Liebknecht-Straße 14, öffnet am 10. April von 6.30 bis 18.30 sowie am 11., 12. und 13. April von 6.30 bis 18 Uhr.

Bäckerei Steinecke, Johannes-Kepler-Platz 5, verkauft am 11. April von 7 bis 20 Uhr seine Waren.

Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten, Alt Nowawes 65, hat am 11. April von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Innenstadt

Die Bäckerei & Konditorei Fahland, Brandenburger Str. 43 und Lindenstraße 52, am 11.04. von 7 bis 18 Uhr und am 12. 04. Von 7 bis 17 uhr geöffnet

Bäckerei Braune in der Friedrich-Ebert-Straße 101 öffnet am 11. April von 6.30 bis 14 Uhr.

Die BioBackHaus Leib GmbH in der Friedrich-Ebert-Straße 87 hat am 11. April von 7 bis 18 und am 12. April von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Bornstedt

Bäckerei Exner in der Jakob-von-Gundling-Straße 12 öffnet am 10., 11., 12. und 13. April jeweils von 7 bis 18 Uhr.

Bäckerei Exner in der Erich-Mendelsohn-Allee 1, öffnet ebenfalls am 10., 11., 12. und 13. April jeweils in der Zeit von 6 bis 18 Uhr.

Nauener Vorstadt

Bäcker Thonke in der Fritz-von-der-Lancken-Straße 1 hat am 11. April von 6.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Templiner Vorstadt

Bäckerei Exner, Altes Bahnwerk 8, verkauft seine Waren vom 10. bis zum 13. April jeweils von 6 bis 18 Uhr.

Müseler’s Brotladen in der Geschwister-Scholl-Straße 3 ist am 11. April von 7.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Am Stern

Bäckerei Exner, Newtonstraße 13, öffnet sein Geschäft vom 10. bis zum 13. April jeweils von 7 bis 18 Uhr.

