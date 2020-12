Innenstadt

Werner Becker ist 78, ehemaliger Fallschirmjäger und wohl das, was man gemeinhin als harten Kerl bezeichnet. 50 Mal hat er sich als junger Mann aus einem Flugzeug in die Tiefe gestürzt, er überlebt den missglückten 51. Sprung, steckte die künstliche Schulter weg, die sieben Bandscheiben-Operationen, den Rollstuhl und den Kampf zurück auf die eigenen zwei Beine. So schnell, das hat der Potsdamer im Leben bewiesen, haut Becker nichts um.

Vielleicht ist es diese Zähheit, die ihn auch im Frühjahr rettet. Vielleicht ist es auch nur Glück im Unglück. „Wer weiß schon genau, wie dieses Corona funktioniert“, sagt er. 24 Tage lang liegt er im März und April auf der Covid-Station des Bergmann-Klinikums, „zum Glück nicht mit einem Schlauch im Hals“. Dennoch gibt es in diesen 24 Tagen Momente, in denen sich auch Werner Becker „den einen oder anderen Gedanken macht“, wie er sagt. Denn während er überlebt, wird um ihn herum gestorben.

Infiziert bei einer Kollegin in Berlin

Woher er das Virus hat? Viele Infizierte erfahren das nie, Werner Becker weiß es genau. „Ich bin in der Gewerkschaft aktiv und war drei Tage bei einem Verdi-Seminar in Berlin.“ Unter den Teilnehmern ist auch „eine gute Bekannte“, die gerade aus dem Urlaub in Südtirol zurückgekommen ist. Ein halbes Jahr hat Becker sie nicht gesehen, die Freude ist groß, man umarmt sich zur Begrüßung, plaudert ausgelassen beim gemeinsamen Abendessen. Sorgen macht sich keiner, auch nicht, als die Kollegin am zweiten Tag wegen des schlimmer gewordenen Schnupfens früher abreist.

Am Wochenende dann – der letzte Seminartag ist drei Tage her – fühlt sich auch Werner Becker kränklich, „so als würde ich eine Erkältung bekommen“. Ein paar Stunden später ploppt die Nachricht der Seminarleiterin auf seinem Handy auf: Die Kollegin ist Corona-positiv, alle sollen sich schnellstmöglich testen lassen. Doch es ist Samstag, Becker weiß nicht recht wohin, ruft den kassenärztlichen Notdienst an, die wollen sich wieder melden, nach zwei Tagen Hin und Her, wählt Becker am Montagnachmittag – inzwischen hat er hohes Fieber und Atembeschwerden – die 112.

Schatten auf der Lunge

Die Sanitäter, die kurze Zeit später in Vollschutz in seiner Wohnung im siebten Stock des Potsdamer Hochhauses stehen, erinnern ihn an Marsmenschen, Becker scherzt, ob sie mit ihm ins All fliegen wollen. Kurze Zeit später ist ihm dann tatsächlich ein bisschen zumute wie auf einem fremden Planeten, nur dass er nicht mehr darüber scherzen kann. Unter Vollschutz schieben ihm Mitarbeiter der Notaufnahme im Klinikum Stäbchen in Mund und Nase, röntgen seine Lunge, die bereits den typischen Corona-Schatten zeigt. Fünf Tage später dann das offizielle Testergebnis: Werner Becker, 78 und Risikopatient, ist Corona-positiv.

Die ersten Tage verbringt Becker in einem Einzelzimmer auf der Isolierstation, er bekommt Tabletten und immer wieder Sauerstoff, „ich hatte Fieber, Husten, ein Kratzen im Hals“, sagt er. Um sein Leben bangt er nicht. Dafür sterben in anderen Zimmern die ersten Corona-Patienten, der Ausbruch im Klinikum weitet sich zum Skandal aus, in der Bild-Zeitung liest Becker über die „Todesklinik“. „Irgendwann hat man mich dann auf die neue Covid-Station geschoben“, sagt er, „einmal quer durchs Krankenhaus.“

Zuhause wartet unterdessen seine Frau, dass er endlich wieder nach Hause kommt. Sie hat keinerlei Symptome, obwohl sie nebeneinander im Bett geschlafen haben. Ob sie dennoch infiziert war, weiß sie bis heute nicht. „Bei uns hat sich niemand gemeldet“, sagt Becker, „für meine Frau ist auch kein Test oder eine offizielle Quarantäne angeordnet worden.“ Das Gesundheitsamt habe nicht einmal angerufen, „nur der Hausarzt hat meine Frau in die Isolation geschickt“.

Langeweile im Krankenhaus

Das Schlimmste für sie in den 24 Tagen: die Sorge um ihn. Das Schlimmste für ihn: die Langeweile. Auf der neuen Covid-Station funktionieren die Fernseher noch nicht, es gibt keine Zeitungen, keine Bücher, fünf Euro Tagesgebühr fürs Telefon sind Werner Becker zu teuer. Wenn es sein Zustand zulässt, stellt er sich ans Fenster und zählt die Raucher im Hof.

Als er mitbekommt, wie die Patientin im Nachbarzimmer stirbt, kämpft auch er ein paar Tage mit der Angst. Doch Becker haut so schnell nichts um – auch Corona nicht. Nach 24 Tagen darf er zurück nach Hause. Was bleibt, sind ein leichter Husten, ab und zu ein verirrter Geruchssinn und die Bilder aus dem Klinikum. Vom Überleben und Sterben auf der Covid-Station.

Von Anna Sprockhoff