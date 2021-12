Corona: Erste nachgewiesene Omikron-Infektionen in Potsdam

Potsdam

Die neue Coronavirus-Variante Omikron hat Potsdam erreicht. Drei Infizierte sind in der Stadt in Quarantäne, eine weitere Erkrankte ist bereits in Frankfurt/Main isoliert. Es sind die ersten bestätigten Omikron-Fälle im Land Brandenburg.

Reiserückkehrer, Kontaktperson – und ein weiterer Fall

Bereits am Montag war bekannt geworden, dass bei einer Potsdamerin die Omikron-Variante nachgewiesen wurde. Sie war auf dem Rückweg aus Südafrika in Frankfurt/Main positiv getestet worden und befindet sich dort in Quarantäne. Ihre Freundin, die dort zunächst negativ getestet wurde und zurück nach Potsdam gereist ist, ist nach ihrer Rückkehr ebenfalls positiv auf Corona getestet worden – deren Partner war nicht verreist, ist aber auch infiziert. Ob diese beiden sich mit der Omikron-Variante infiziert hatten, war bis heute offen.

Nun gibt es Gewissheit – und eine weitere Infektion, wie die Stadtverwaltung bestätigt: „Eine Person ist Reiserückkehrer aus Südafrika und bei der zweiten Person handelt es sich um eine direkte Kontaktperson. Im dritten Fall war die Person unserer Kenntnis nach nicht im Ausland und hat sich in der Region angesteckt. Im Umfeld dieser Person sind weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob es sich dabei auch um die Omikron-Variante handelt, muss nun ermittelt werden“, sagt Kristina Böhm, die Chefin des Potsdamer Gesundheitsamts.

Aktuell wurde somit bei vier Potsdamerinnen und Potsdamern die Omikron-Variante nachgewiesen. Die am Dienstag gemeldeten drei positiven Corona-Tests stammen demnach aus der vergangenen Woche, anschließend erfolgte die Sequenzierung. Die betroffenen Personen befinden sich ebenfalls in Quarantäne.

Schubert: „Sequenzierung ausschöpfen“

„Um den Überblick zu behalten, wie schnell sich die Virusvariante ausbreitet und dabei die anderen Varianten verdrängt, werden wir die Sequenzierungsquote ausschöpfen und bei außergewöhnlichen Clustern zusätzlich sequenzieren. Das haben wir bereits bei der Ausbreitung der Delta-Variante so gemacht“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der den Corona-Verwaltungsstab der Landeshauptstadt leitet. Die aktuelle Entwicklung zeige, wie schnell sich die neue Variante verbreitet. „Bitte achten Sie auf Abstandsregeln und das korrekte Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes“, sagt Mike Schubert in Richtung der Potsdamer.

Von MAZonline