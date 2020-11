Potsdam

Nachdem die Potsdamer Stadtverwaltung am Sonntag bei ihrer täglichen Corona-Meldung zwei Schulen verwechselt hatte, wendet sich nun der Oberbürgermeister persönlich mit einem Schreiben zu dem Fall an das Team von Gesundheitsamt und Verwaltungsstab sowie die Stadtverordneten. Darin bestätigt Mike Schubert ( SPD), dass die Infektion einer Lehrkraft und die Quarantänemaßnahmen fälschlichweise dem Filmgymnasium anstatt der Neuen Gesamtschule Potsdam in Babelsberg zugeordnet worden sind. „Eine bedauerliche Verwechslung“, die wahrscheinlich entstanden sei, weil „beide Schulen ihren Sitz am Mediencampus Babelsberg mit einer gemeinsamen Adresse, Telefonnummer und einem gemeinsamen Sekretariat haben“, so Schubert.

Korrektur der falschen Angabe auf der Stadt-Seite dauert Stunden

Alle Quarantänemaßnahmen seien allerdings an der richtigen Schule erlassen worden, erklärt der Rathauschef, dennoch sei durch die Verwechslung am Standort Mediencampus „eine Irritation“ entstanden. „Der Fehler wurde heute korrigiert“, so Schubert in dem Schreiben, das der MAZ vorliegt. Auch mit den beiden betroffenen Schulleitungen habe er Kontakt aufgenommen und sich für „die entstandene Unruhe“ entschuldigt. Die Schulleitung des Filmgymnasiums habe ihm versichert, „dass es trotz dieser Verwechslung noch gelungen ist, fast alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen“.

Anzeige

Tatsächlich sind zwischen den ersten Medienberichten über die Verwechslung der beiden Schulen am Vormittag und der Korrektur auf der offiziellen Internetseite der Stadt Potsdam mehrere Stunden vergangen, inzwischen ist der Fehler allerdings auch dort korrigiert worden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Schubert spricht sich in seiner Mail „gerade in dieser sehr schweren und angespannten Zeit“ dafür aus, mit Fehlern offen umzugehen. „Nein, es ist nicht peinlich, wenn Ihnen ein Fehler passiert“, appelliert er an sein Team, „es wäre aber peinlich, wenn wir nicht dazu stünden. Wenn wir alle aus der Situation im Frühjahr etwas gelernt haben, dann, dass es bei Fehlern nötig ist, transparent mit ihnen umzugehen.“

Gleichzeitig stärkt Schubert den Mitarbeitern im Gesundheitsamt und Verwaltungsstab den Rücken. „Ohne Ihr Engagement, das weit über das normale Maß hinausgeht, würde sich unsere Stadt sicher in einer noch angespannteren Corona-Lage befinden.“

Von MAZonline