Schreiben Sie einen Brief an Ihr zukünftiges Ich

Potsdam

Ostern und die Zeit davor ist für viele Menschen eine Zeit der Besinnung. Schon mit Aschermittwoch haben sich viele Menschen dafür entschieden, auf etwas zu verzichten, zu fasten. Selten wird Fasten heutzutage im ursprünglichen Sinne betrieben, meistens konzentriert man sich dabei auf einen Aspekt im Leben und schränkt etwa den Alkoholkonsum ein, das Ausgehen, oder verzichtet auf andere Angewohnheiten, die einem oft wichtiger als gewünscht geworden sind.

Derzeit sind wir alle sozusagen irgendwie im Fastenmodus – wir müssen auf einen Großteil unserer sozialen Kontakte verzichten, auf Sicherheit, auf Freiheit. Doch wir finden dabei oft auch heraus, dass wir es auch mit etwas weniger Luxus schaffen. Dass es vielleicht auch die andere Sorte Joghurt tut, weil es die gewohnte gerade nicht im Kühlregal gibt, dass ruhige Abende zu Hause auch schön sein können, dass wir es auch mal hinnehmen können, wenn die Pizza kalt vom Lieferdienst gebracht wird – und den gestressten Fahrer trotzdem anlächeln.

Schreiben Sie sich Ihre Hoffnungen

Diese Zeit der Besinnung, die uns jetzt doch alle so unerwartet vor Ostern getroffen hat, können wir doch zur Selbstreflexion nutzen. Vielleicht an einem Abend, an dem wir Kabelfernsehen, Amazon, Sky, Netflix und Co. mal satt haben. Vielleicht aber auch während einer Homeoffice-Pause, weil wir einfach einmal an etwas anderes denken wollen. Warum nicht die Gedanken zu Papier bringen?

Schreiben Sie doch einen Brief an Ihr zukünftiges Ich. Beschreiben Sie darin sowohl, wo Sie jetzt stehen, was Ihre Hoffnungen, Werte und Ängste im Augenblick sind, aber auch, was Sie noch erreichen wollen. Wo stehen Sie in drei, fünf, zehn Jahren? Was sind Ihre Ziele, was haben Sie sich vorgenommen? Welche Hürden müssen Sie dafür überwinden, wie wollen Sie das schaffen?

E-Mail-Dienste senden zeitversetzt

Besonders interessant wird das, wenn Sie sich Ihren Text auch tatsächlich selbst zusenden. Verschiedene Internet-Plattformen wie zukunftsmail.com, lettertomyfutureself.net, futureme.org oder im Internet bieten an, dass sie E-Mails zeitversetzt senden. So kann man sich oder anderen nicht nur taggenau Geburtstagsgrüße schicken, sondern eben auch seinem zukünftigen Ich ein paar Zeilen schreiben.

Krypt-Puzzle von Ravensburger sind einfarbig Quelle: Ravensburger

Wenn Sie noch darüber nachdenken wollen, was Sie sich selbst schreiben möchten, könnten Sie sich vielleicht über ein besonders schwieriges Puzzle wagen. Bei dem Ravensburger „Krypt“ muss man zwar nur 736 Teile zusammenbauen, aber sie sind alle im identischen Schwarz. Mit etwas weniger Teilen gibt es das Geduldsspiel auch in Silber oder Gold. Hier bieten sich viele Stunden des Nachdenkens – über das richtige nächste Teil und das eigene Leben.

Gebetet wird derzeit auch Online. Quelle: Pixabay

Wer lieber etwas spirituellen Input hat, ist mit Online-Gottesdiensten gut beraten. Die evangelischen Kirchen Potsdam bieten dies an, sie können auch nachgehört oder nachgesehen werden (www.evkirchepotsdam.de). Auch der rbb Kultur überträgt jeden Sonntagmorgen einen Gottesdienst live, die evangelische Kirche in Teltow bietet Andachten und Online-Kindergottesdienste ( kirche-teltow.ekbo.de).

Die Lambertuskirche in Brück hält täglich um 19 Uhr das Seuchengebet als Telefonkonferenz. Dazu wählen sich Interessenten über die Telefonnummer 0211/4911111 in das Telefonkonferenz-System ein. Nach Aufforderung müssen sie die Konferenznummer 12646# und danach die Konferenz-PIN 96251 eingeben.

Von Konstanze Kobel-Höller