Ludwigsfelde

Vom Fitnessstudio, einem Tanz mit Pop-Queen und Unternehmerin Madonna in Berlin über eine Plauderei mit Extremsportler Joey Kelly auf einer Gewerbemesse in Ludwigsfelde nun zu Bernsteinseifen – es gibt Menschen, über die oder mit ihnen schreibt das Leben immer neue Geschichten. Einer von diesen Menschen ist ganz offenbar Lisa Kohl.

In Ludwigsfelde ist die heute 32 Jahre alte Sport- und Fitness-Kauffrau vor allem aus dem Studio Puro Vital bekannt. Inzwischen mit dem Betriebswirtschaftler und Ex-Ludwigsfelder Stefan Kohl verheiratet, sind die beiden zu Friday for Future unterwegs, satteln mit ihrem Konsum auf Naturprodukte und veganes Essen um und haben jetzt, unter dem Eindruck von Corona und geschlossenen oder stark eingeschränkten Studios, das Seifensieden für sich entdeckt.

Lisa Kohl: Wer loslässt, hat beide Hände frei

Wie kommt man auf solch ein Hobby? Lisa Kohl lacht: „Ganz einfach – eine meiner besten Freundinnen lebt in Norwegen und ist Chemikerin.“ Die befasse sich schon länger mit dem Seifensieden, „und irgendwann Ende 2019 haben wir das dann selbst probiert“, erzählt die junge Frau. „Es wurde auch Seife und hat gut gereinigt, aber es war nicht das, was wir uns unter schöner Seife vorgestellt hatten...“ Als dann eines freitags Mitte März wegen Corona die Studio-Absagen zu Dutzenden reinflatterten, da habe sie gedacht: „Okay, wer loslässt, hat beide Hände frei.“

So sehen sie aus, die handtellergroßen Seifen der Kohls Quelle: Jutta Abromeit

Die nahm sie, um nach dem Corona-Absturz „von 300 auf null“, wie sie sagt, runterzukommen und um zu probieren. Heute weiß sie: „Seifenherstellung ist nichts für Ungeduldige. Und ich war sehr ungeduldig.“ In der Familie sammelte sie Utensilien wie stabile Töpfe, Schutzbrille und die feste Schürze ihrer Chemiker-Oma zusammen. „Doch am wichtigsten ist das Rezept. Das ist pures Rechnen: Wie viel brauche ich wovon? Soll die Seife reinigen oder rückfetten? Soll der Schaum grob- oder kleinporig sein, soll er stabil bleiben oder schnell zerfallen?“

Seife gegen Knoblauch-Geruch

Im Internet gibt es für alles gute Kalkulatoren, so auch Seifenrechner, „meine Seife soll aber trotzdem individuell werden“, erklärt Lisa Kohl. Und fügt hinzu: „Steht das Rezept, zum Beispiel mit Salzzugaben je nach Festigkeit oder Zuckerzusatz für mehr Schaum, dann ist es pures Abarbeiten.“ Dabei hilft ihr Mann, „allein wäre das in unserem Kaltrührverfahren zu schwer, aber wir haben da mittlerweile eine gute Arbeitsteilung.“

Inzwischen freuen sich die beiden über ihre handtellergroßen Produkte, jede neue Charge von maximal 50 Stück macht ihnen Spaß, keine ist wie die andere. Und Lisa Kohl sagt: „Mit jedem Stück verteilst du Liebe.“ Das sieht man ihren Kreationen an: die Oberfläche geprägt mit einem Ornament, einem Wort oder einem Firmen-Logo, verpackt in dünnem Naturpapier, mit Banderole und/oder getrockneter Blüte. Von der Bernsteinseife zum Beispiel bleibt am Ende ein Stück Bernstein, er soll Glück bringen.

Gibt es für sie inzwischen eine Lieblingsseife? Lisa Kohl überlegt nicht lange: „Ja, unsere Gärtner- und Küchenseife. Die schluckt nach dem Knoblauch- oder Zwiebelschneiden den strengen Geruch, sie hat einen hohen Reinigungseffekt und weil gemahlene Kaffeebohnen mit drin sind, hat sie auch einen Peeling-Effekt.“ Wen interessiert, was die beiden inzwischen noch zu bieten haben, der findet die kleine Naturseifen-Manufaktur und ihre Produkte auf www.naturseifebiovegan.de

Von Jutta Abromeit