Menschenmassen, die in der Potsdamer Innenstadt einkaufen gehen, sind vorerst Geschichte. Schaut man sich in der Brandenburger Straße um, sieht man blitzblank geputzte Läden, weihnachtlich geschmückte Schaufenster – aber nur wenige Kunden. Bei vielen Händlern ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt und die Lage dramatisch – selbst wenn die neuen Verschärfungen bei der Corona-Eindämmung die kleinen Geschäfte kaum treffen. Das Problem: Kein Tourismus und deswegen auch keine kaufende Laufkundschaft.

90 Prozent weniger Einnahmen

Die Filialleiterin des Bekleidungsgeschäfts „No. 1 Mode“ Ivana Meier erzählt der MAZ, dass sie seit dem Teil-Lockdown einen richtigen Absturz erlebe. „Ich habe nicht 70 Prozent, sondern 90 Prozent an Umsatz eingebüßt“, so die Verkäuferin, während ihr Tränen über das Gesicht kullern. Auch für die nächsten Wochen sieht sie keine Besserung für ihre Filiale in der Friedrich-Ebert-Straße. Auf die Frage hin, wie Meier auf das Weihnachtsgeschäft schaut, gibt sie ein niederschmetterndes Statement ab: „Es gibt kein Weihnachtsgeschäft.“

Trotz diverser Rabatt- und Gutscheinaktionen kann Meier keine zahlenden Kunden in den Laden locken. Doch die Corona-Krise schlägt sich nicht nur in ihren Einnahmen wieder, auch die Stimmung der Kunden ist schlecht, wie Meier berichtet. Die Menschen, die „No.1 Mode“ besuchen, seien aggressiv und depressiv. „Die meisten kommen nur zum Zeitvertreib rein, aber nicht um wirklich etwas zu kaufen.“ So werde es jeden Tag schlimmer. Meier schluchzt und sagt: „Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll.“

Modegeschäft lebt von Stammkunden

Eine ähnliche Situation erlebt auch Kathleen Rappich, die Inhaberin des Modeladens „Enjoy“, welches am Rande der Innenstadt liegt. Rappich steht in ihrem hell beleuchteten Geschäft, in dem sich nur eine Kundin befindet, als sie von den vergangenen Wochen berichtet. Sie erzählt, dass die Touristen fehlen, die sonst durch den Weihnachtsmarkt angezogen wurden. Ihr Modegeschäft lebe „aktuell von Stammkunden“. Demnach gibt es spontane Shopper aktuell kaum noch.

Eine Beobachtung, welche auch die Chefin der AG Innenstadt, Bärbel Schälicke, macht. „Die Laufkundschaft fällt weg“, erzählt die Vertreterin der Interessensgemeinschaft lokaler Händler in Potsdam. „Man darf nicht vergessen, dass die Gastronomie, Hotellerie und der Handel eine Einheit sind. Davon sind im aktuellen Lockdown bereits zwei weggefallen“, erklärt sie. Dies seien alles potenzielle Kunden, die nicht mehr in der Innenstadt spazieren und einkaufen gehen. Schälicke glaubt, dass die Weihnachtszeit schwierig wird, besonders für Modegeschäfte: „Weihnachts- und Silvesterfeiern fallen weg, da wird also weniger Garderobe eingekauft.“

Keine umfangreiche Hilfen für den Einzelhandel

„Enjoy“-Inhaberin Rappich sorgt sich ebenfalls um die nächsten Monate: „Der Dezember und der Januar werden schwierig.“ Sie fände es sogar fast besser, wenn ihr Laden geschlossen bleiben müsste. „Dann könnten wir wenigstens Corona-Hilfen bekommen“, so Rappich. Aktuell gibt es Finanzhilfen des Bundes für die Gastronomie, die bis zu 75 Prozent des Vorjahresumsatzes betragen. Doch da der Einzelhandel diesmal offen bleiben darf, fällt ein umfangreiches Paket für Händlerinnen wie Rappich weg.

„Solidarität der Potsdamer“

Ein bisschen anders sehen die Umstände in dem Buchladen „Internationales Buch“ in der Brandenburger Straße aus: Mehrere Kunden stehen zwischen den Bücherregalen, blättern in den Romanen und stehen mit ihren neuen Büchern an der Kasse. Das Weihnachtsgeschäft scheint hier bereits angelaufen zu sein – auch wenn Inhaber Stefan Bellin erzählt, dass der fehlende Tourismus für weniger Kunden sorge. „Wir schauen mit einem realistischen Blick auf das Weihnachtsgeschäft“, so Bellin.

Deprimierte Kunden, wie Ivana Meier sie im Laden hatte, kann Bellin nicht feststellen. Er spüre die „Solidarität der Potsdamer“ und, dass die Gemeinschaft füreinander da ist. „Im zweiten Lockdown bemerken wir eine Bewusstseinsveränderung“, beobachtet Bellin. So würden mehr Leute ihren Mund- und Nasenschutz tragen, als noch vor einigen Wochen. Solidarität ist auch bei Bärbel Schälicke, der Chefin der AG Innenstadt, ein großes Thema. Sie fordert die Potsdamer zur Unterstützung auf: „Wir appellieren, dass die Kunden in die Innenstadt kommen.“ Denn momentan sei die Situation einfach nur hart.

