Potsdam

Die Angst ist groß. Potsdams Händler fürchten einen dritten Lockdown oder auch verschärfte Test-Vorschriften bei steigenden Infektionszahlen. Dazu kann es aber kommen, wenn die Stadt ihr Konzept zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschließt, das über Landes-Regeln hinausgeht.

Stadt bereitet Eindämmungskonzept vor

Am Mittwoch soll final drüber abgestimmt werden. Wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen höher als 100 ist, müssten alle seit März bestehenden Lockerungen zurückgenommen werden, plant die Stadt. Das hieße, Friseure, Tattoo-Studios und Geschäfte des Einzelhandels müssten wieder schließen. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 könnten Kunden nur mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest diverse Einrichtungen besuchen. Einzelhändler und Dienstleistungsbetriebe in Potsdam würden derartige Einschränkungen stark treffen.

Bärbel Schälicke, Vorsitzende der AG-Innenstadt, ist besorgt über einen möglichen Rückschritt. Seit vorige Woche Montag hätten die Händler Hoffnung auf Besserung gehabt, sodass es sie jetzt umso mehr verunsichern würde, wenn die Entwicklung rückwärts laufen sollte: „Wenn es jetzt wieder zurückgeht, wird es viele noch härter treffen, weil sie schon auf Besserung gehofft haben“, sagt sie. Wieder komplett zu schließen wäre das schlimmste Szenario für alle Händler, so Schälicke.

Schon ein Quartal fast ohne Umsatz

Für Petra Köpcke, Inhaberin der Boutique „van Laack“ in der Friedrich-Ebert-Straße, wäre die erneute Schließung ihres Ladens ein Desaster: „Ein dritter Lockdown wäre eine ziemliche Katastrophe“, sagt sie. Seit einer Woche habe sie wieder geöffnet. Von Januar bis März habe sie fast keinen Umsatz gemacht. Viele Händler hätten schon ihr Privatvermögen angreifen müssen, erzählt sie.

Unter den Händlern sei die Stimmung schlecht. „Man ist fertig mit den Nerven und hat eigentliche keine Lust mehr.“ Wenig Sinn sieht sie in der Maßnahme, dass Kunden ab einer Inzidenz von über 50 nur noch mit negativen Schnelltest bei ihr einkaufen könnten, denn der Test bringe keine komplette Sicherheit: „Ein Corona-Schnelltest ist ja nur eine Momentaufnahme.“

Friseurmeister Henryk Braun: „Die Wahrscheinlichkeit, sich beim Friseur anzustecken, ist nicht höher als in der Straßenbahn.“ Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch Gabriele Merrem (69), Inhaberin der Boutique Ti Mijoli´s im Holländischen Viertel, hat ihre Bedenken bezüglich der Schnelltests: „Wenn das durchgesetzt wird, verkaufen wir gar nichts mehr“, sagt sie. Das Einkaufen würde den Kunden keinen Spaß mehr bereiten, wenn sie zuvor erst noch einen Test machen müssten. Die sich immer wieder ändernden Corona-Maßnahmen bereiten ihr außerdem Planungsschwierigkeiten. Sie habe schon Ware für ihre Boutique bestellt, die sie bezahlen muss. Wenn sie nun schon wieder schließen müsste, könne sie die Zulieferer nicht bezahlen.

Ansteckungsrisiko im Frisiersalon nicht größer als in Tram

Auch Friseur Henryk Braun, dessen Salon seit 1997 besteht, hält eine erneute Schließung der Friseursalons für kontraproduktiv. Er denkt, dass einige Friseure dann privat von zu Hause weitarbeiten würden, um Einnahmen zu machen und ihr Leben finanzieren zu können. Dort würden sie jedoch womöglich ohne das strenge Hygienekonzept, auf das man in den Salons achte, arbeiten.

Außerdem hält er das Risiko, sich beim Friseur oder in kleinen Geschäften des Einzelhandels mit Corona zu infizieren, für vergleichsweise gering:„Die Wahrscheinlichkeit, sich beim Friseur anzustecken, ist nicht höher als in der Straßenbahn. Oder auch in Boutiquen, in denen der Kunde meist mit dem Verkäufer allein ist, ist das Risiko sehr niedrig.“ Braun fragt sich auch, wie seine Kunden an einen Corona-Schnelltest gelangen sollen, da momentan vielerorts nicht genügend verfügbar seien.

Daniela Schwung, Inhaberin von „Ketten Chaos Design“, kritisiert die Ungleichbehandlung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Daniela Schwung, Inhaberin des Ladens „Ketten Chaos Design“ im holländischen Viertel, sieht das Konzept als nicht logisch und durchdacht. Um im Supermarkt einkaufen gehen zu können, müsse man sich schließlich auch nicht testen lassen, sagt sie. Nur noch nach negativem Schnelltest in Geschäften des Einzelhandels einkaufen gehen zu können, halte Kunden vom Einkaufen ab. Auch sie selbst würde das nicht tun.

Von Julia Meier