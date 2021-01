Potsdam

Corona ist allgegenwärtig, doch für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind, Essen und Pakete ausliefern. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Krise. Die MAZ stellt einige von ihnen vor. Heute: Lutz Hofmann (54), Fahrer beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK).

„Ich fühle mich sauwohl und die Arbeit macht mir eine Menge Spaß“

Mein gelernter Beruf ist der Werkzeugmacher, aber durch meine Frau bin ich in die Gesundheitsbranche gerutscht. Meine Frau ist Krankenschwester in der Blutspende, eine zeitlang habe ich dort als Fahrer gearbeitet: Blutkonserven fahren, Organtransporte und so weiter. Der Vertrag war leider nur befristet und ich bin danach beinahe zehn Jahre bei der Deutschen Bahn bei der Baustellensicherung der Mann in Gelb gewesen, den man immer mal am Gleis sieht. Ich war häufig auf Montage, was mir aber nicht gefallen hat. Man kann das mal ’ne Woche machen, auch mal zwei Wochen. Aber ganz ehrlich: Ich brauche morgens meinen Startpunkt zu Hause und zum Feierabend meinen Endpunkt zu Hause. Meine Frau und ich haben also entschieden, dass da mal ein Break kommt – und so bin ich beim Deutschen Roten Kreuz gelandet, fühle mich sauwohl und die Arbeit macht mir eine Menge Spaß.

Zur Dialyse , zum Arzt, zum Krankenhaus – und jeden Tag zur Schule

Meine Aufgabe ist der Transport von Fahrgästen mit Handicap, ohne Handicap, zur Dialyse, zum Arzt, zum Krankenhaus, Verlegungen von Krankenhaus A nach Krankenhaus B. Jetzt in der Pandemie-Zeit fahren wir auch Essen für Kinder und wir fahren Menschen neuerdings auch zum Impfen. Ich habe auch Stammpassagiere: Zum Beispiel fahre ich morgens regelmäßig einen Schüler vom Schlaatz in die Comeniusschule auf den Brauhausberg. Ich sammle auch in Drewitz regelmäßig vier Schüler ein und bringe sie in die Wilhelm-von-Türk-Schule. Nachmittags habe ich eine Tour für Menschen mit Handicap in die Kohlhasenbrücker Straße.

Vor allem älteren Herrschaften, dementen Menschen und Rollstuhlfahrern muss ich beim Ein- und Aussteigen eine Hilfestellung geben und sie richtig sichern. Manchmal ist man auch ein bisschen Psychologe – gerade bei Dialysefahrten sind die Menschen, auch wenn sie das schon jahrelang machen, ängstlich. Es ist schön, wenn man den Menschen Mut zusprechen und sie ein bisschen beruhigen kann. Natürlich macht man sich bei diesem recht engen Kontakt Gedanken, ob man auch gut geschützt ist mit der FFP-2-Maske und Handschuhen. Ich desinfiziere das Auto nach jeder Fahrt – das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig und gibt auch mir ein sicheres Gefühl. Bei Fahrgästen, die man öfter fährt, ist das noch ein bisschen was anderes: Da weiß man, wie der Mensch auf sich achtet.

„Da geht einem eine Menge im Kopf rum“

Als das Virus im Frühjahr in unserer Region ankam, habe ich anfangs noch gedacht, es ist eine andere Form des Grippevirus. Als es dann aber mit dem ersten Lockdown losging, hat man sich gefragt: Wie geht’s weiter? – Geht’s überhaupt weiter? Wie ist das alles von der Regierung geplant? – Da geht einem eine Menge im Kopf rum.

Dann kam der Sommer und die Frage, ob es in Kurzarbeit geht oder nicht. Aber unsere Geschäftsführung hat sich sehr, sehr schnell positioniert, was uns ein Gefühl der Sicherheit gab. Es ist ein Unterschied, ob man im Dunkeln gelassen wird und man nicht, weiß, ob man im nächsten Monat noch Geld bekommt und seine Rechnungen bezahlen kann – oder ob sich eine Geschäftsführung sehr früh positioniert. Nach dem ersten Lockdown war nicht viel Zeit zu entspannen. Da sind wir die Praxen angefahren und haben die Ärzte mit FFP-2-Masken ausgerüstet – groß ausruhen war da nicht, wir haben uns wirklich den Po wund gefahren. Alles, was hier bei uns fahren konnte, ist damals quer durch Brandenburg gefahren. Wir waren in Ecken, wo ich gedacht habe: Oh je, das ist noch Brandenburg? Wir haben tolle Sachen erlebt. Es ist schön, mal in Frankfurt zu sein, in Cottbus, in Angermünde, in Prenzlau, in Wittenberge. Es hat Spaß gemacht.

„Angst ist das falsche Wort – ich habe Respekt vor dem Virus “

Ich hatte aber immer die Sorge, dass es im Herbst wieder losgeht. Für meine Frau, die in Berlin arbeitet, ist es durch die S-Bahn-Fahrerei noch heikler als für mich. Sie steigt zweimal um – und wer einmal in Charlottenburg war, weiß, das ist ein Trubel, ein Menschenauflauf. Habe ich mehr Sorge um mich oder um meine Frau? – Ich habe um uns beide Sorge. Ich habe immer im Hinterkopf, was in Berlin passiert. Ich kann mich schützen, aber weiß ich, wie verrückt die Menschen in Berlin sind? Wird einem da vielleicht die Maske abgerissen? Wird man vielleicht angehustet? Angst ist das falsche Wort – ich habe Respekt vor dem Virus, das sollte man auch haben. Angst ist der falsche Ansatzpunkt, denn dann darf ich meinen Beruf zum Beispiel nicht mehr machen. Respekt sollte man haben und das höchstmögliche Maß an Sicherheit umsetzen – aber mehr kann ich nicht tun.

„Ein bisschen mehr Entgegenkommen würde ich mir schon wünschen“

Mein Beruf ist durch die Pandemie intensiver geworden. Wenn ich zum Beispiel vor der Pandemie ins Klinikum zur Dialyse gefahren bin, habe ich einfach hinten die Rampe angesteuert, bin in die erste Etage gegangen und habe den Patienten auf die Station gebracht. Jetzt muss ich über die Notaufnahme – die ist immer richtig voll. Die Menschen dort arbeiten am Limit und auch darüber hinaus. Das dauert jetzt alles ein bisschen länger und ist mit Warten verbunden, auch wenn wir im Krankentransport einen gewissen Bonus haben. Mein Beruf ist – in gewissem Sinne – unverzichtbar. Ich bekomme eine Menge Zuspruch, aber teils wird der Beruf immer noch unterschätzt und nicht so gewürdigt, wie er, glaube ich, gewürdigt werden sollte. Ich will mich nicht lobpreisen oder bauchpinseln lassen, darum geht es gar nicht. Aber ein bisschen mehr Respekt, ein bisschen mehr Entgegenkommen würde ich mir schon wünschen.

„Man kann doch ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen“

Die Ignoranz da draußen ist schlimm – zum Beispiel im Straßenverkehr. Wenn ich einen Menschen im Rollstuhl fahre, muss ich manchmal auch eine kleine Straße kurz blockieren. Dann fangen die Menschen in den Autos an zu hupen, zu pöbeln. Die Ignoranz ist größer geworden. Die Menschen haben noch weniger Zeit, sind teilweise auch aggressiv. Ich mache das ja nicht aus Langeweile, ich mache das, weil ein Mensch Hilfe braucht – da kann man doch ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen, das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich mache eine Straße ja nicht mit Absicht zu – wenn ich eine Möglichkeit finde, ganz normal zu parken, dann mache ich das. Aber manchmal geht’s halt nicht anders, leider.

„Wir reden auf der Fahrt wenig über Corona und die Gefahr“

Viele meiner Fahrgäste gehören zur Risikogruppe. Die meisten nehmen die Situation an, sagen: Das ist eine Laune der Natur – wir können es nicht ändern, wir müssen das Beste daraus machen. Gleichgültig ist keiner, aber auch nicht ängstlich. Und gerade die Älteren haben ja auch schon ganz andere Sachen durchgestanden. Wir reden auf der Fahrt wenig über Corona und die Gefahr, schwer zu erkranken oder sogar zu sterben – die Menschen machen sich eher Gedanken über ihren bevorstehenden Termin und ob wir es rechtzeitig schaffen.

Ich habe einen schönen Job. Der Umgang mit Menschen gefällt mir und ich fahre leidenschaftlich gern Auto. Der Job ist abwechslungsreich und es gibt auch viel zu lachen. Fühle ich mich als Held? Nein, ich mache meine Arbeit und bin ein kleines Zahnrad eines großen Getriebes. Wer sich meiner Ansicht nach als Held bezeichnen kann, das sind die Rettungskräfte und Feuerwehrleute. Wo ich mich in einem Jahr sehe? ich hoffe im Auto mit einem Fahrgast – weiter unfallfrei, weiter motiviert. Ich hoffe, dass sich das Impfen eintaktet und dass die Intensität zunimmt – es gibt ja sehr viele Skeptiker, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann.

Von Nadine Fabian