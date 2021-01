Corona in Potsdam - Hotelfachfrau, Personalleiter und Arzt in Rente: Das sind die freiwilligen Helfer in Potsdams Kliniken

Fast 450 Bewerber haben sich nach einem MAZ-Aufruf bei den Potsdamer Krankenhäusern gemeldet – um dort in der größten Krise des Gesundheitssystems auszuhelfen, auch wenn sie sich dabei sogar selbst in Gefahr bringen. Der jüngste Interessent war erst neun Jahre alt.