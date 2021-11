Potsdam

Die täglichen Corona-Updates verheißen nichts Gutes. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreicht aktuell Werte, die wir im vergangenen Jahr erst aus dem Dezember kannten und die Inzidenz-Kurve geht so steil nach oben, dass der bisherige Inzidenz-Allzeit-Rekord von Heiligabend 2020 in greifbarer Nähe scheint: Aktuell ist die Inzidenz in Potsdam bei 275,6, der bisherige Höchstwert wurde im vergangenen Jahr zu Weihnachten mit 316,6 ausgewiesen.

Im Verhältnis zu der sehr hohen Zahl der Neuinfektionen fällt auf, dass die Zahl der Corona-Patienten relativ klein ist. Aktuell werden 28 Menschen aufgrund des schweren Verlaufs in einem der Potsdamer Krankenhäuser behandelt, davon müssen sieben Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Im vergangenen Jahr Dezember, als es um Weihnachten herum vergleichbar hohe Fallzahlen gab, lagen bedeutend mehr Menschen in einem der Potsdamer Krankenhäuser: Am 23. Dezember wurden beispielsweise 107 neue Corona-Fälle gemeldet, damals lagen 85 Menschen im Krankenhaus. Der höchste offiziell gemeldete Stand an Corona-Patienten in Potsdam wurde bisher am 7. Januar 2021 registriert: 129 waren am Anfang des Jahres auf stationäre medizinische Hilfe angewiesen.

Woran liegt das? Hat das Virus an Kraft verloren? Nein, die derzeit beherrschende Delta-Variante gilt nach Experten-Einschätzung als wesentlich gefährlicher als vorherige Mutationen. Die Antwort liegt daher (sehr wahrscheinlich) in der Spritze: Eine Impfung schützt in hohem Maße vor einem schweren Krankheitsverlauf. Im vergangenen Jahr war die Impfung noch nicht möglich, entsprechend ungeschützt waren wir vor dem Coronavirus.

Nach neuesten Erkenntnissen ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus zwar immer noch nicht ausgeschlossen, aber die Impfung schützt in den allermeisten Fällen vor einem schweren Lungenversagen, vor schwerwiegenden Entzündungen im gesamten Körper und vor wochenlangen Behandlungen und Beatmungen auf einer Intensivstation – und vor dem Tod. Und nicht zu vergessen Mit der Impfung sinkt das Risiko, an Long Covid zu leiden.

In Potsdam gibt es am heutigen Freitag im Marktcenter zwischen 12 Uhr und 18 Uhr ein kostenfreies Impf-Angebot. Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit Biontech oder eine Einmal-Impfung mit Johnson & Johnson. Unser Tipp: Frühzeitig erscheinen, denn am gestrigen Donnerstag war jede Menge los, die Schlange mehrere Hundert Meter lang.

Von Hajo von Cölln