„Viele finden jetzt heraus, dass Sie doch nicht introvertiert sind“

Potsdam

„Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst“, appellierte Kanzlerin Angela Merkel Mitte März in Sachen Corona an die Deutschen. Doch mal ganz im Ernst – ein bisschen Humor muss einfach sein, um Kontaktverbot, leere Toilettenpapier-Regale, Mehl-Rationierungen und Heimunterricht psychisch einigermaßen gesund zu überstehen. Sigmund Freud vertrat die Meinung, dass Witze als Ventil für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich tabuisierten Bereichen genutzt werden – das zeigt sich beim schwarzen Humor besonders gut.

Wer Bedarf an etwas Auflockerung hat, wird vor allem in den sozialen Medien fündig – neben amüsanten Cartoons gibt es hier auch User, die knackig in wenig Worte fassen, was sie beschäftigt. Persönlich wird es etwa, wenn Userin Sam P. auf Facebook schreibt: „Ehrlich, meine Sorge zum Anti-Virus-Lockdown hier in Frankreich ist, dass er nicht lange genug dauern könnte, um all meine Nähprojekte fertigstellen zu können...“

Anzeige

Hände in Unschuld waschen

Wie man sich von Corona während des Lockdowns möglichst nicht verrückt machen lässt, schreibt Facebooker Ernst S.: „Die wichtigsten Regeln: stets maskiert bleiben, Couch nur in Notfällen verlassen, keinem was husten, Hände in Unschuld waschen, sich selbst mit Alkohol desinfizieren, Influencer und sonstige Einflüsse meiden.“ Apropos Händewaschen: „Ich habe mir in den letzten Tagen so oft die Hände gewaschen, dass da ein Stempel aus ner Disco von ’89 aufgetaucht ist.“ (Unbekannt)

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Überlegung, wie es den Menschen alleine zu Hause so ergeht, und ob sie wirklich alle so gut damit klar kommen, praktisch kein soziales Leben mehr zu haben, fasst User PJ Vogts auf Twitter in seiner Überlegung zusammen: „Viele Menschen finden in diesem Monat heraus, dass sie in Wirklichkeit doch nicht introvertiert sind.“ Ein Meme unbekannter Herkunft thematisiert den Bereich des Zusammenlebens während der Zeit des Homeoffices: „Seit fast einer Woche arbeiten meine Frau und ich wegen der Corona-Situation von zu Hause aus. Ich glaube, wir werden uns noch beide gegenseitig umbringen, bevor es der Virus tut.“

Die Bäckerei Dreikäsehoch in Teltow bot schon Mitte März Corona-Amerikaner an. Quelle: privat

Die Idee, dass alle Frauen die nächsten Wochen am besten mit Wellness und Wein verbringen sollten, kann vermutlich nur von einer Frau stammen: „Frauen im Alter von 39 bis 59 Jahren tragen am ehesten das Coronavirus, ohne Symptome zu zeigen! Die beste Vorgehensweise ist, sie von Männern und Kindern fernzuhalten. Die lokalen Spas und Weingüter sind die vorgesehenen lokalen Quarantäne-Zentren. Schickt Frauen sofort hin! Kein Kontakt für 14 Tage, während sie im Elend leben“, schlägt Meme in den sozialen Medien vor.

Kein Hamster fürs Kind

Natürlich gibt es zahlreiche Postings, die sich mit den Hamsterkäufen beschäftigen. „Ich frage mich ernsthaft, wie viele Kinder am Boden zerstört waren, als sie erfahren haben, was ihre Eltern mit Hamsterkäufen meinen“, sinniert etwa User erzählmirnix auf Twitter. Andere vergleichen die verschiedenen Länder miteinander: „In Deutschland gibt es Engpässe beim Toilettenpapier. In Frankreich werden Kondome und Rotwein knapp. Im Ergebnis verbringt jede Nation ihren Weltuntergang halt anders...“ Ob User Sven Seele auf Twitter damit Recht hat, sei dahingestellt. Klingen tut es jedenfalls glaubwürdig und Spaß macht es allemal.

Wenn man von Hamsterkäufen spricht, darf natürlich ein Thema nicht fehlen, das in diesem Meme dargestellt wird: „Wenn man 144 Rollen Toilettenpapier benötigt, um 14 Tage Quarantäne zu überstehen, hätte man vielleicht schon lange vor Covid-19 einen Arzt aufsuchen sollen.“ Apropos: Wenn Sie wissen möchten, wie lange Ihr Vorrat denn so reichen wird, können Sie das auf der Webseite „Reicht mein Toilettenpapier“ (reichtmeinklopapier.de) berechnen lassen. Geben Sie einfach ein, wie viele Rollen Sie haben, wie viele Personen im Haushalt leben und wie oft Sie täglich aufs WC gehen, und schon erfahren Sie, wann Sie wieder Nachschub brauchen.

DDR-Zustände

Falls Sie überhaupt irgendwo fündig werden. Denn, so Andreas V. auf Facebook: „Ich stellte gerade fest, dass ich dank Corona auch eine neue Erfahrung machen darf: Als Wessi kann ich jetzt endlich Mal angesichts der leeren Regale das Gefühl kennenlernen, das die Bürger in der DDR beim Einkaufen wohl hatten.“

Ganz global betrachtet lässt sich sagen: „Definition von Ironie: Wenn das chinesische ’Jahr der Ratte’ mit einer Seuche beginnt.“ (Urheber unbekannt)

Von Konstanze Kobel-Höller