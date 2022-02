Potsdam

Die Impfbereitschaft in Potsdam hat seit Jahresbeginn nachgelassen. Wie Stadtsprecher Jan Brunzlow mitteilt, haben sich in der vergangenen Kalenderwoche 3197 Menschen in den beiden kommunalen Impfzentren gegen Corona impfen lassen.

Rückgang um mehr als 50 Prozent

In der Woche vor Weihnachten waren es noch mehr als 7500 Personen gewesen. Zehn Prozent erhielten eine Erstimpfung, 28 Prozent eine Zweitimpfung. „Am Montag und Dienstag wurden 653 Personen geimpft“, so Brunzlow. Derzeit sind nicht nur dann freie Termine verfügbar, wenn sie am Mittwoch Nachmittag und am Samstagmorgen ins System eingespielt werden. Tatsächlich können faktisch Termine für alle Altersgruppen gebucht werden, die nur Minuten nach der Buchung stattfinden.

Die Impfstellen reagieren auf den Rückgang der Nachfrage allerdings nicht mit verkürzten Öffnungszeiten, sondern verschieben die Impfzeiten. „Dienstags und donnerstags gibt es somit nun von 12 bis 20 Uhr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Dieses Angebot soll es vor allem Berufstätigen leichter machen, auch unter der Woche – zum Beispiel abends nach der Arbeit – einen Impftermin einzuplanen“, sagt Marie-Christin Lux vom Deutschen Roten Kreuz. Am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag sind die Zentren weiterhin von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Zentren mindestens bis Ende April

Wie lange die beiden Impfzentren genau bestehen sollen, ist dabei noch nicht klar. Eigentlich plant die Stadtverwaltung, ein dauerhaftes kommunales Impf- und Testzentrum aufzubauen. Die Pandemiebekämpfung soll in weiten Teilen in die Hände des Klinikums „Ernst von Bergmann“ übergehen und auch eine mobile Impfeinheit, einen Koordinierungsbereich inklusive IT- und Rechtsabteilung, das Einstellen von Containment-Scouts sowie die Beauftragung eines externen Call Centers zur Beantwortung von Bürgerfragen beinhalten.

Abgesehen von Antworten auf Nachfragen der Stadtverordneten ist der Planungsstand jedoch nicht bekannt. Lediglich die zu erwartenden Kosten wurden zuletzt genannt, demnach werden Baukosten von rund 360.000 Euro und monatliche Kosten von 460.000 Euro erwartet, wobei die laufenden Kosten durch Erstattungen durch Land und Bund deutlich reduziert werden dürften.

Zunächst jedoch arbeiten die Impfzentren in der Schinkelhalle und der Metropolishalle weiter. „Die Öffnung der Impfstellen ist derzeit bis Ende April geplant. Ob und welche Impfstellen darüber hinaus betrieben werden, wird derzeit diskutiert und ist sicher auch davon abhängig, ob es weitere Impfempfehlungen gibt und wie hoch die Auslastung der Impfstellen ist“, sagt Jan Brunzlow für die Stadtverwaltung. Den geplanten Impfbus will die Stadt Anfang kommender Woche der Öffentlichkeit vorstellen.

Von Saskia Kirf