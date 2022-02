Potsdam

In der Landeshauptstadt haben sich im Januar deutlich mehr Pflegekräfte als in den Vorjahren arbeitsuchend gemeldet. Das hat die Bundesagentur für Arbeit auf MAZ-Anfrage bekannt gegeben. Demnach haben sich im Januar 2022 26 Personen arbeitsuchend gemeldet, während es im Januar 2021 16 und im Januar 2020 13 Personen waren.

Sprunghaft zugenommen hat die Anzahl der Arbeitsuchendenmeldungen in Potsdam auch im Vergleich zu den Vormonaten. Laut Arbeitsagentur meldeten sich im November 2021 sechs, im Dezember bereits 15 Pflegekräfte arbeitsuchend.

Derart klare Tendenz ist neu

Diese klare Entwicklung nach oben hatte es in den Vorjahresmonaten nicht gegeben. So meldeten sich im November 2020 14 und im Dezember 2020 neun Pflegekräfte arbeitsuchend. Mit 16 Personen im Januar 2021 war der Anstieg vergleichsweise gering.

Im November 2019 hatten sich laut Agentur zwölf Pflegekräfte in Potsdam arbeitsuchend gemeldet, im Dezember 2019 waren es 13. Im Januar 2020 verzeichnete die Agentur im Vergleich dazu mit 13 Meldungen einen freilich marginalen Rückgang.

Über einen „kausalen Zusammenhang“ mit der zum 16. März angekündigten Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Pflegekräfte könne „nur spekuliert werden, er liegt aber nahe“, sagt Agentur-Sprecher Tim Czornohus: „In der Statistik liegen keine Informationen vor, aus welchen Gründen die Arbeitsuchendenmeldung erfolgt.“

An den Grenzen der Belastbarkeit

So „dürften unter den Arbeitsuchenden auch Beschäftigte sein, die sich nicht länger dem Risiko aussetzen möchten, Corona-Patienten zu versorgen oder aber diejenigen, die im zweiten Pandemie-Winter die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht haben“, so der Sprecher.

Arbeitsuchend sind neben Menschen ohne Job auch Personen, die eine drohende Arbeitslosigkeit bei der Arbeitsagentur anzeigen, obwohl sie noch in Arbeit sind. Ob dahinter eine tatsächliche Kündigungs- oder Wechselabsicht steht, spielt dabei keine Rolle.

Im Vergleich zur Gesamtzahl nur sehr gering

Im Vergleich zur die Gesamtzahl der Pflegenden in Potsdam ist die Anzahl der Arbeitsuchendenmeldungen allerdings äußerst gering. So weist der aktuelle Statistikbericht der Landeshauptstadt mit den jüngsten Zahlen für 2019 allein 1828 Mitarbeitende in Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen aus.

Für die fünf Potsdamer Krankenhäuser ist in dem Statistikbericht zwar die jeweilige Anzahl von Ärzten und Patienten angegeben. Angaben zu den Beschäftigten in der Pflege hingegen sind dort nicht zu finden.

Allein am kommunalen Klinikum Ernst von Bergmann sind mehr als 1000 Vollkräfte in der Pflege tätig – weitere Bereiche etwa im Service nicht mitgezählt.

Von Volker Oelschläger