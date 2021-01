Potsdam

1400 Anrufe hat es gedauert. Dann erst sind Stefan Gutschmidt und seine Frau bei der Brandenburger Impf-Hotline durchgedrungen. „Auf dem Handy kann man die Zahl der Anrufe ja sehr gut nachverfolgen“, sagt Stefan Gutschmidt. Nicht für sich selbst wollte der 49-jährige Potsdamer einen Impftermin vereinbaren, sondern für seinen 86-jährigen Vater. Die Geduld zahlte sich aus, ihm wurde der 26. Januar zugesagt, am 16. Februar sollte die nötige zweite Folgeimpfung folgen.

Doch nun ist wieder alles offen: Wie das Land Brandenburg am Mittwoch mitteilte, werden aufgrund Lieferschwierigkeiten des mRNA-Impfstoffs von BioNTech/ Pfizer bis auf Weiteres keine neuen Impftermine für das Impfzentrum Potsdam vergeben, bestehende Termine werden verschoben. Und so bekam auch Familie Gutschmidt eine Absage. Allerdings nicht per Brief, wie das Land es ursprünglich angekündigt hatte, sondern per Telefonanruf.

Bisher kein neuer Corona-Impftermin

Wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage bestätigte, sei das der korrekte Ablauf, die betroffenen Personen sollen über das Callcenter persönlich informiert werden. „Wenn derjenige nicht erreicht wird, gibt es eine Bandansage sowie einen erneuten Anruf“, sagt Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. „Am Telefon wird dann auch gemeinsam ein neuer Termin gesucht.“

Genau das sei allerdings im Fall von Stefan Gutschmidts Vater nicht passiert. Lediglich eine automatische Mail von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) habe er bekommen. Titel: „Bestätigung Ihrer Terminabsage“, weiter unten dann ein Feld mit dem Link „Neuen Termin buchen“. Doch der Link führt nicht etwa zu einem Kalender, sondern zu dem Hinweis: „In Brandenburg sind aktuell leider Online-Impftermine nicht möglich“, sobald es wieder genügend Impfstoff gibt, werde man kontaktiert. „Bitte warten Sie auf unseren Anruf. Sie selbst müssen nichts weiter veranlassen“, heißt es. Dennoch ist Gutschmidt verunsichert. „Wir wissen nicht wirklich, wie es jetzt weitergeht, das ist schon sehr ärgerlich.“ Der Hohn sei außerdem, dass in der Mail assoziiert werde, man habe den Termin selbst abgesagt. „Da steht ’Sie haben den Termin erfolgreich abgesagt’, dabei habe ich ja gar nichts abgesagt.“

Automatische Antwortmail der KVBB. Quelle: privat

9000 Umbuchen für Impfungen müssen organisiert werden

Natürlich habe er Verständnis für die Lage, wenn kein Impfstoff vorhanden sei, könne auch nicht geimpft werden. „Aber das hätte man alles ein bisschen besser planen können, Corona dauert ja jetzt fast schon ein Jahr.“ Es entstehe das Gefühl, dass in der Politik Überforderung herrsche.

Für das Ministerium sei die aktuelle Situation allerdings eine ziemliche Herausforderung, wie Sprecher Hesse sagt. Von den Impfstopps sind neben Potsdam auch die Impfzentren in Cottbus und Schönefeld betroffen, rund 9000 Umbuchungen müssten jetzt organisiert werden. „Klar ist die Situation nicht schön“, so Hesse. „Aber wir bitten um Verständnis, das ist ein neuer Prozess, wir werden von Woche zu Woche schneller.“

Priorität liegt auf den Pflegeheimen

Wie berichtet sollen die Termine bestehen bleiben, die für die in dieser Woche startenden Impfzentren vergeben wurden: Elsterwerda, Frankfurt (Oder) und Oranienburg. Das betrifft Impftermine für diese und für die nächste Woche. Alle notwendigen Zweitimpfungen, die für einen vollständigen Impfschutz nötig sind, seien gesichert. Jeder, der eine erste Impfung erhalten habe, werde auch eine zweite bekommen. Auch in Pflegeheimen werde weiter geimpft.

Dort liegt laut Hesse nun unter anderem auch in Potsdam die Priorität, die hohen Todeszahlen in den Heimen seien alarmierend. Insgesamt stünde ab der nächsten Woche 25 Prozent weniger Impfstoff als geplant zur Verfügung, die Lieferaussicht besteht nur noch bis Mitte Februar.

Wann Gutschmidts Vater endlich geimpft werden kann, wird sich hoffentlich demnächst klären. „Er ist relativ eigenständig und lebt in einer eigenen Wohnung“, sagt Stefan Gutschmidt. „Doch wie sollen das ältere Menschen alles durchblicken, die keine Hilfe von Angehörigen bekommen?“ Die Hoffnung, auf die eigene Impfung verschwimme außerdem auch immer weiter in der Ferne. „Ich hatte eigentlich auf den Sommer gehofft, doch wenn das so weiter geht, wird das wohl nichts.“

Von Sarah Kugler