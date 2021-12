Potsdam

Ab sofort können Corona-Impftermine für Kinder in Potsdam gebucht werden. Interessierte Eltern können Termine in einer der beiden kommunalen Impfstellen in der Schinkelhalle und der Metropolishalle für ihre Kinder (fünf bis elf Jahre) buchen.

Aktuell gibt es in der Schinkelhalle am Mittwoch und Samstag freie Zeiten. In der Metropolishalle sind die nächsten feien Termine am Freitag und Samstag zu bekommen. In einem ersten Schritt wurden insgesamt 320 Termine bis zum 18. Dezember freigeschaltet. Weitere Informationen gibt es auf dem Online-Portal der Stadt Potsdam zum Impfen.

Für die Impfungen der 5- bis 11-Jährigen werden jeweils mittwochs und samstags in der Schinkelhalle sowie freitags und samstags in der Metropolishalle je eine komplette Impfbahn vorgehalten. Dort werden überwiegend Kinder- und Familienärzte eingesetzt. Der Termin für die zweite Impfung findet in der Regel drei Wochen nach der Erstimpfung statt. Diese Termine werden vor Ort bei der ersten Kinder-Impfung vereinbart.

Weiterhin gibt es Kinderärzte, die Corona-Impfungen anbieten. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg hat eine Liste dieser Praxen herausgeben. Die Liste ist hier abrufbar.

Von MAZonline/axe