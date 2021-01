Potsdam

Potsdamer, die über 80 Jahre alt sind, werden jetzt schriftlich über die Corona-Impfung informiert. Wie das Rathaus auf MAZ-Anfrage bestätigte, sollen rund 12.000 Potsdamer in dieser und der nächsten Woche mit einem Brief über das Impf-Prozedere informiert werden. „Die Impfberechtigten sollen außer einer Internetseite noch eine andere Möglichkeit haben, direkt informiert zu werden, hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) kürzlich angekündigt.

Online-Informationen nun schriftlich für Potsdams Senioren

„Der Brief beinhaltet Informationen zum Anmeldeverfahren, die Telefonnummer der Hotline, dass es zwei Impftermine gibt die Bitte sich impfen zu lassen, gute Wünsche für das Jahr und Infos, wie es in der Halle aussieht und wie der Ablauf am Tag der Impfung ist“, erklärte Stadtsprecher Jan Brunzlow.

All diese Informationen seien zwar online verfügbar, „aber die Menschen über 80 Jahre zählen eher nicht zu den Digital Natives“, so Brunzlow. Daher wolle die Verwaltung nochmals die wichtigsten Infos per Post senden und für eine Impfung werben.

Von Peter Degener