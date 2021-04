Potsdam

Man muss schon genau hinschauen, um die ersten Lockerungen für vollständig Geimpfte in der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes zu entdecken. Unter Paragraf eins, Absatz fünf heißt es, dass Personen von der Vorlage eines negativen Testergebnisses befreit sind, wenn sie eine „mindestens 14 Tage zurückliegende Impfung [...] mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben“ und dazu ihren Impfausweis vorlegen können.

Unter Potsdams Händlern und Gastronomen sorgt der Wegfall der Testpflicht für Geimpfte in Brandenburg für ein leichtes Aufatmen. „Wir freuen uns über diese kleine Erleichterung“, sagt die Sprecherin der AG Innenstadt, Bärbel Schälicke. Sie hätte sich gewünscht, dass die Regelung, die bereits am Freitag beschlossen wurde, klar und deutlich kommuniziert worden wäre. Viele der Potsdamer Innenstadthändler seien überrascht gewesen, dass Karstadt in der Brandenburger Straße bereits vollständig geimpften Kunden Zutritt ohne ein aktuell negatives Testergebnis gewährt.

Erste Lockerungen für Einkaufen und Reisen

„Wir haben viele Anrufe von unseren Mitgliedern erhalten, die erstaunt darüber waren“, sagt Schälicke. Offenbar wussten die Einzelhändler nichts von dem neuen Impf-Privileg für ihre Kunden. Auch für bereits geimpfte Personen gilt nach wie vor die Maskenpflicht und dass sie vorab einen Termin für einen Einkauf vereinbaren müssen.

Test-Ergebnis, Termin, Impfausweis: Für den Einkauf in der Potsdamer Innenstadt gelten strenge Regeln. Quelle: Sören Stache/dpa

Der Wegfall der Testpflicht in Brandenburg ist die erste Lockerung, die für vollständig Geimpfte zwei Wochen nach ihrer letzten Impfung gilt. Am Mittwoch trat außerdem eine neue Quarantäneverordnung in Kraft. Reiserückkehrer aus Risiko- und Hochinzidenzgebieten müssen künftig nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne, wenn sie bereits den vollständigen Impfschutz haben. Ebenfalls am Mittwoch berät das Bundeskabinett weitere Lockerungen für Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft sind.

„Jedes Instrument nutzen, um Freiräume zu schaffen“

Auch Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB), begrüßt die Aufhebung der Testpflicht für Geimpfte in Brandenburg. „Wir müssen jedes Instrument nutzen, damit mehr Freiräume entstehen“, sagt er. Die aktuelle Situation mit unterschiedlichen Regelungen für Tests und Shopping-Termine je nach Inzidenz sei unzumutbar. „Wir versenden jeden Tag Mails, welche Regeln aktuell in den unterschiedlichen Kreisen gelten“, sagt er, „das ist doch kein Zustand.“

Unter Potsdams Gastronomen sind die Hoffnungen groß, dass mit einer wachsenden Zahl Geimpfter auch die Regeln für Restaurants und Hotels gelockert werden können. „Wir freuen uns über jede Form von Perspektive“, sagt Alice Paul-Lunow, Vorsitzende des Kreisverbandes Potsdamer Kulturlandschaft beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Die Einschränkung der Grundrechte in der Pandemie für Gäste und Gastronomen müsse zeitlich begrenzt sein, sagt Paul-Lunow, gibt aber zu bedenken, dass Lockerungen für Geimpfte nur dann gelten sollten, wenn auch jeder die Möglichkeit hätte, sich impfen zu lassen.

Digitaler Impfpass statt Papierausweis

Ähnlich äußert sich Raimund Jennert, Geschäftsführer der Potsdam Marketing und Service GmbH (PMSG), die das Tourismusmarketing der Landeshauptstadt betreut. „Die PMSG wünscht sich weitreichende, ähnliche Lösungen für die Gastronomie, den Campingbereich und alle touristischen Attraktionen“, sagt Jennert. Wichtig sei jedoch eine bundeseinheitliche Regelung, die den Nachweis für geimpfte und genesene Gäste regelt und das Verfahren für Betriebe klar und leicht umsetzbar definiert.

Die größten Hürden sieht Nils Busch-Petersen vom HBB bei der praktischen Umsetzung der Impf-Privilegien. Der Impfausweis sei als Nachweis ungenügend, sagt er. Das kleine gelbe Heft am Eingang vorzuzeigen, sei allein schon aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch, sagt er. Er fordert eine digitalen Nachweis wie einen eigenen Corona-Impfausweis im Chipkartenformat oder eine Erweiterung der Corona-App. Besonders wichtig: „Die Lösung muss schnell und unkompliziert kommen.“

Von Feliks Todtmann