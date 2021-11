Berliner Vorstadt

Die Waschhaus-Arena ist am Samstag zur Impfstelle des Brandenburgischen Kulturministeriums geworden. Wo sonst Konzerte oder Lesungen stattfinden, werden zur Stunde rund 300 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Die Termine waren vor einigen Tagen online freigeschaltet worden und innerhalb weniger Minuten vergeben.

Impfaktion des Kulturministeriums und des EvB-Klinikums

„Impfen ist zwar nicht die Kernkompetenz meines Ministeriums – aber ein notwendiger Akt der Solidarität. Wir brauchen Nähe in der Kultur – und ohne Impfung werden wir diese Nähe auf Veranstaltungen nicht bekommen. Die Kultureinrichtungen haben sich in der Pandemie aber bislang vorbildlich verhalten“, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) der MAZ.

Gestemmt wurde die Impf-Aktion ihres Hauses vor allem von Mitarbeitern des Ernst-von-Bergmann-Klinikums und Medizinstudenten der Potsdamer Health and Medical University (HMU) gestemmt. Sie zogen im Akkord Impfdosen in den Spritzen auf, die Ärzte verimpften das Medikament.

Ein Gezapftes bitte! Statt Pils wurden an diesem Samstag die Corona-Impfung an der Waschhaus-Bar präpariert. Quelle: varvara Smirnova

Eine Barschicht zum Aufziehen der Spritzen

Julia Lutzer arbeitet in der Klinik-Apotheke des EvB als pharmazeutisch-technische Assistentin. Seit Januar hat sie an mindestens drei Tagen in der Woche mehr als 300 Impfdosen in die kleinen Spritzen aufgezogen. „Es ist mir wichtig, dass das richtig gemacht wird, deshalb bin ich heute auch außer Dienst hier“, sagt sie.

Anstelle dabei in einem sogenannten Reinraum und nun hinter der Bar des Waschhauses zu stehen, ist für sie äußerst ungewöhnlich – die erste „Barschicht“ ihres Lebens, wie sie verrät. Zwei Studenten der HMU helfen ihr. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Pandemie zu beenden“, sagt einer der Studenten.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD, l.) und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), sowie dessen Ehefrau haben am Samstag eine mobile Impfaktion in der Waschhaus-Arena unterstützt. Quelle: Varvara Smirnova

Beim Papierkram zu Beginn der „Impfstraße“ engagieren sich an diesem Samstagnachmittag auch Kulturministerin Schüle sowie Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) und seine Ehefrau. Sie gleichen Ausweisdokumente, Impfausweis und die Unterschrift auf dem Einwilligungsbogen ab, bevor die Impfwilligen zur ärztliche Beratung und in eine der vier Impfkabinen weiter gelotst werden.

Der Chef des Waschhauses, Mathias Paselk, war sichtlich erfreut über den Ansturm auf sein Haus. „Wenn man sich nicht impfen lässt, wird der normale Kulturbetrieb nicht möglich sein“, sagte er.

Die „ImpfKulTour“-Aktionen des Ministeriums gehen kommende Woche weiter - in Cottbus am 4. Dezember und in Perleberg am 11. Dezember. Auch in Potsdam werde es kommende Woche noch einen Termin geben. Die Details stehen laut Schüle aber noch nicht fest. „Der Bedarf ist enorm und sowie wir Impfstoff bekommen, geht es mit den zusätzlichen Aktionen weiter“, kündigte Schüle an.

Von Peter Degener